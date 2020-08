Spiel gedreht - Saalbach holt in Kaprun Punktemaximum

Details Samstag, 08. August 2020 00:00

Endlich! 279 Tage nach dem letzten Spiel in der 2. Landesliga Süd kam es gestern Freitag zum langersehnten Restart: Der FC Kaprun kreuzte auf heimischem Geviert mit dem USC Saalbach-Hinterglemm die Klingen. Das bessere Ende gab's dabei für die Glemmtaler, die einen zeitigen 0:1-Rückstand doch noch in einen 2:1-Sieg umwandeln konnten.

Erstes Spiel, erster Sieg: Stoyan Uzunov mit geglücktem USC-Debüt.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Bschellinger und Enn gaben w.o.: Knappe Gäste-Pausenführung teuer erkauft

Der FCK erwischte die Gastmannschaft auf dem falschen Fuß. Nur drei Minuten zeigte die Anzeigetafel an, als Attila Böjte Gäste-Keeper Daniel Bschellinger im Eins-gegen-Eins nicht den Hauch einer Chance ließ und blitzartig auf 1:0 stellte. Die Antwort der Saalbach-Hinterglemmer ließ aber nicht allzu lange auf sich warten, stellte Thomas Keil noch in der Anfangsviertelstunde auf 1:1 (14.). "Aus dem Nichts", moserte Kapruns Sektionsleiter Thomas Mitterhauser. Lediglich eine Minute später war der Arbeitstag von Goalie Bschellinger, der nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einem eigenen Spieler nicht mehr weitermachen konnte, verfrüht vorbei. "Wir haben versucht, gleich vom Start weg gut drauf zu sein. Die ersten 25 Minuten waren wirklich sehr gut", funkte Gäste-Coach Stoyan Uzunov den Matchplan seiner Schützlinge durch. In Minute 26 schafften es die Glemmtaler, die Partie um 180 Grad zu drehen: Knipser Bartlmä Schwabl stand nach Stanglpass goldrichtig und brachte seine Farben in Front - 1:2. Kurz darauf der nächste Nackenschlag für die Uzunov-Truppe: Kapo Patrick Enn musste das Feld aufgrund einer Muskelzerrung räumen. Wer sich zum Pausentee schon mit der knappen Gäste-Führung abgefunden hatte, wurde beinahe eines Besseren belehrt: Ein Kopfball von Heim-Neuzugang Patrick Marcher verfehlte nur knapp das Ziel, küsste das Torgebälk (44.).

Anfechtbarer Abseitspfiff kostete Kaprun einen Zähler

Im zweiten Durchgang wurden die Hausherren schließlich immer mutiger und mutiger. "Wir haben probiert, etwas aufzumachen und kamen dadurch auch zu unseren Chancen", schildert Mitterhauser. Uzunov sah indes ein hektisches Hin und Her, bei dem für den USC die starke Zweikampfstatistik so etwas wie der Schlüssel zum Erfolg war. "Die wichtigen haben wir gewonnen", bestätigt der Gäste-Coach. Im Finish trafen die Kapruner zur vermeintlichen Punkteteilung: Bei einem Böjte-Header aus kurzer Distanz, der anschließend im Netz zappelte, ertönte jedoch der umstrittene Abseitspfiff. Die Gäste brachten den knappen Vorsprung schlussendlich über die Runden und dürfen sich, zumindest 23 Stunden lang, Tabellenführer der 2. Landesliga Süd nennen. "Es war ein gutes Derby, in dem ein paar schöne Aktionen dabei waren. Im Endeffekt hätte ein 2:2 auch gepasst. Im Abschluss agierten wir einfach zu unglücklich", fasst Mitterhauser zusammen. Uzunov spricht seinen Kickern nach dem Premierensieg als Saalbach-Hinterglemmer Übungsleiter ein Lob aus: "Mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden."

FC Kaprun 1:2 (1:2) USC Saalbach/Hinterglemm

Kaprun, SR: Mohamed Reda

Torfolge: 1:0 Attila Böjte (4.), 1:1 Thomas Keil (14.), 1:2 Bartlmä Schwabl (26.).

Die Besten bei Saalbach-Hinterglemm: Thomas Keil (LM), Bartlmä Schwabl (ST)

Redakteur: Maximilian Winkler

