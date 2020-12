2. Landesliga Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Christian Schiefer (USV Zederhaus)

Endergebnis:



1. Christian Schiefer (USV Zederhaus / 2655 Stimmen)

2. Tobias Scherer (TSV St. Johann 1b / 1746 Stimmen)

3. Christoph Schaidreiter (USV Hüttschlag / 1538 Stimmen)

4. Nico Gaßner (Konkordiahütte / 1440 Stimmen)

5. Tobias Haitzmann (SK Maishofen / 925 Stimmen)

6. Felix Steindl (Konkordiahütte / 242 Stimmen)

6. Manuel Kendlbacher (USV Hüttschlag / 242 Stimmen)

7. Kevin Nussbaumer (USV Zederhaus / 213 Stimmen)

8. Mathias Hofer (FC St. Veit / 206 Stimmen)

9. Tobias Hutter (UFC Maria Alm / 159 Stimmen)