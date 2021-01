UFC Maria Alm trauert um „Gesicht des Vereins“

Details Montag, 25. Januar 2021 15:14

Große Trauer beim UFC Maria Alm! Wie der Verein auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, ist Vereinspräsident Rudolf Hasenauer vergangenen Samstag völlig unerwartet verstorben.

Fotocredit: Anlagenbau Hasenauer

"Oima" beklagen Tod von Vereinspräsident Hasenauer

Schweren Herzens berichtete der UFC Maria Alm heute Vormittag vom Tod seines Präsidenten Rudolf Hasenauer, dessen Ableben am Samstag, dem 23. Jänner 2021 völlig unerwartet kam. "Rudi war nicht nur unser Präsident, sondern auch das Gesicht unseres Vereins. Er war ein großartiger Mensch und leidenschaftlich am Geschehen rund um den Fußball dabei. Es bleibt nur mehr zu sagen: Rudi, wir danken dir für alles, was du für unseren Verein getan und gegeben hast. Unsere Gedanken sind bei seiner Gattin Liesi und ihrer Familie", postete der 2. Landesliga-Klub auf der eigenen Facebook-Seite.

Das gesamte Team von ligaportal.at wünscht dem Verein, seiner Familie und allen Wegbegleitern viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.