2. Landesliga Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 00:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Thomas Ortner (TSV St. Johann 1b)

Endergebnis:



1. Thomas Ortner (TSV St. Johann 1b / 3912 Stimmen)

2. Rupert Gappmaier (FC St. Martin/T. / 2690 Stimmen)

3. Stefan Beran (Konkordiahütte / 2440 Stimmen)

4. Nico Gaßner (Konkordiahütte / 1265 Stimmen)

5. Thomas Kratzer (UFC Eben / 857 Stimmen)

6. Stefan Buchner (USC Neukirchen / 377 Stimmen)

7. Stefan Breuer (USC Neukirchen / 301 Stimmen)

8. Mathias Hofer (FC St. Veit / 290 Stimmen)

9. Arif Sahin (Konkordiahütte / 279 Stimmen)

10. Niklas Foidl (FC Kaprun / 225 Stimmen)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!