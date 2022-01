USC Saalbach-Hinterglemm gibt zwei Abgänge bekannt

Details Dienstag, 25. Januar 2022 10:39

Zwei Abwanderer beim USC Saalbach-Hinterglemm! Wie in die Öffentlichkeit drang, werden die Glemmtaler per sofort nicht mehr auf Mike Thorup Sörensen und Arnold Benedek zurückgreifen können. Während beim gebürtigen Dänen ein weiteres Engagement berufsbedingt nicht möglich ist, zieht es seinen ungarischen Kompagnon zur "Ex" zurück.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Sörensen und Benedek nicht mehr beim USC

Die Saalbach-Hinterglemmer stapften im Herbst mit bedröppelter Mine den eigenen Ambitionen hinterher. Nun wurde bekannt, dass der derzeitige Tabellenachte der 2. Landesliga Süd zwei Spieler ziehen lassen muss. Der 32-jährige Mike Thorup Sörensen verlässt den Klub nach drei Lenzen - das Hin- und Herpendeln zwischen Kitzbühel, seinem aktuellen Wohn- und Arbeitsort, und Hinterglemm nicht mehr tragbar. Indes bricht Benedek nach lediglich eineinhalb Jahren seine Zelte im Glemmtal ab. Der 34-jährige Ungar schließt sich seiner ehemaligen Liebe an, wechselt zurück zum FC Pinzgau Saalfelden.