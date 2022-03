Ligaprimus Tenneck kehrt hochmotiviert in den Ring zurück

Details Mittwoch, 23. März 2022 03:02

Unbestritten: 2021/22 ist bis dato die Saison des SV Konkordiahütte-Tenneck. Die Pongauer spielten sich in einen Rausch, dominierten in Saisonabschnitt eins das Geschehen in der 2. Landesliga Süd. Gerade deshalb wurde das vereinsinterne Vorhaben in der Winterpause kurzerhand überarbeitet: Anstelle einer einstelligen Position soll nun dezidiert ein Platz unter den Top-5 her. Die Protagonisten träumen sogar von mehr.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

SVK wusste zu verzaubern

Abgesehen von der Saison 2014/15, in der man zum Abschluss den siebenten Rang belegt hatte, war der SV Konkordiahütte-Tenneck im letzten Jahrzehnt stets in der unteren Tabellenhälfte zu finden. Zweimal, 2014 und 2017, brannte der Hut - da entkam der Klub dem Abstieg nur um Haaresbreite. Im vergangenen Sommer starteten die Tennecker schließlich in ihre zehnte 2. Landesliga Süd-Spielzeit en suite, nur um dem Rest der Liga die Grenzen aufzuzeigen. Mit einem Punkteschnitt von 2,36 pro Partie machten es sich die Mannen von Coach Markus Lienbacher am Königsstuhl gemütlich und führen nach 14 absolvierten Runden die Spielklasse an. "Mit dem Herbst sind wir natürlich sehr zufrieden", strahlt Sektionsleiter Daniel Holzmann. "Wir hatten einen Lauf und es hat einfach alles zusammengepasst." Insgesamt wurden zehn volle Erfolge verbucht, dreimal endete eine Partie mit Tenneck-Beteiligung remis. Die einzige Pleite hagelte es im Pongau-Derby gegen Eben (1:4). "Wir haben eine sehr homogene Mannschaft. Die arrivierten und jungen Spieler ergänzen sich gut. Die Stimmung ist top", kennt Holzmann die Gründe für die sportliche Himmelfahrt.

Ambitionen sind größer geworden

Weil die Herbstmeisterschaft außerordentlich gut verlaufen ist, haben die Tennecker in der Winterpause ihre Saisonpläne noch einmal überdacht und dementsprechend in die Höhe geschraubt. "Grundsätzlich war die Zielausgabe ein einstelliger Tabellenplatz. Nun erwartet sich die Sportliche Leitung bzw. der Vorstand einen Top-5-Platz", erklärt Holzmann. Die Mannschaft selbst liebäugelt sogar mit dem Super-Clou. "Dass die Jungs mehr wollen, ist, glaub' ich, kein Geheimnis", will Holzmann das T-Wort jedoch nicht in den Mund nehmen. In der "fußballfreien" Zeit wurde Taner Türkmen (Wagrain) ins Boot geholt, zudem mit Berkay Senel ein Akteur aus der eigenen Reserve in die Kampfmannschaft hinaufgezogen. Ansonsten ist das Erfolgsteam unverändert geblieben.

Zweiter gegen Erster: Kracher versüßt Start ins Frühjahr

Schon am kommenden Wochenende steht dem Ligaprimus eine mehr als seriöse Standortbestimmung bevor. Im Zuge des Liga-Frühjahrsauftakts muss der SVK beim Tabellenzweiten und somit schärfsten Verfolger Neukirchen ran. "Sonntag, 11 Uhr - wir sind top motiviert", versichert Holzmann, der mit einer scharfen Kampfansage aufhorchen lässt: "Da wollen wir freilich was holen. Wir fahren sicher nicht nach Neukirchen, um mit null Punkten zurückzukommen."

Wintertransfers

Zugänge: Taner Türkmen (Wagrain), Berkay Senel (eigene Reserve)

Abgänge: keine

Herbst 2021 in Zahlen

Bestes Auswärtsteam der Liga (7 Spiele, 16 Punkte)

Höchster Sieg: 5:2 gegen St. Martin/T., Zederhaus

Höchste Niederlage: 1:4 gegen Eben

Bester Torschütze: Gökhan Gürses (12)