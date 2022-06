2. Landesliga Süd: Die Tops und Flops der Saison 2021/22

Details Montag, 20. Juni 2022 11:25

Es war eine ereignisreiche Saison in der 2. Landesliga Süd. Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung. Nach Platz drei zur Saison-Halbzeit raste der UFC Maria Alm im zweiten Abschnitt regelrecht zum Titel. Was sich in den insgesamt 183 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Meister: Maria Alm

Aufsteiger in die 1. Landesliga: Maria Alm

Herbstmeister: Neukirchen

Winterkönig: Tenneck

Bestes Rückrundenteam: Maria Alm

Bestes Team im Frühjahr: Kaprun

Remiskönig: Unken (8)

Hinrunde-Rückrunde-Vergleich

Meiste Plätze gewonnen: St. Martin/T. (6, von 13 auf 7)

Meiste Plätze verloren: FC Pinzgau 1b (-3, von 9 auf 12)

Heimtabelle - Top-3

1. Kaprun 13 Spiele 35 Pkt 2. Maria Alm 13 Spiele 34 Pkt 3. Neukirchen 13 Spiele 32 Pkt

Auswärtstabelle - Top-3

1. Maria Alm 13 Spiele 30 Pkt 2. Kaprun 13 Spiele 25 Pkt 3. Tenneck 13 Spiele 25 Pkt

Ligatore (gesamt): 773 (4,22/Spiel)

Meiste erzielte Tore: Kaprun (86)

Wenigste kassierte Gegentore: Maria Alm (16)

Wenigste erzielte Tore: Zederhaus (30)

Meiste kassierte Gegentore: Zederhaus (108)

Fairste Mannschaft: Eben (39 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Zederhaus (70 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Serkan Sözen, Soner Türkmen (beide Tenneck, 10)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Stefan Scherer Eben 33 Tore 2. Robi Kajic Kaprun 30 Tore 3. Gökhan Gürses Tenneck 19 Tore Danijel Tosic Kaprun 19 Tore 5. Thomas Waldmann St. Martin/T. 16 Tore