Nach enttäuschender letzter Saison: Maishofen will unter die ersten Drei

Details Dienstag, 19. Juli 2022 09:07

Die Saison 2021/22 verlief für den SK Maishofen nicht wunschgemäß. Mit den punktuellen Verstärkungen soll es aus Sicht der Grün-Weißen künftig jedoch wieder bergauf gehen. Als Grobziel wurde der Verbleib in der 2. Landesliga Süd ausgegeben, konkret will man in den Top-3 landen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

SKM peilt "Stockerl" an

"Mit der Platzierung waren wir nicht zufrieden. Unterm Strich hätten wir uns schon gerne weiter vorne gesehen", ist Philipp Eder mit Rang neun im Endklassement nicht wirklich happy. Die Gründe für das matte Abschneiden liegen für den Sektionsleiter auf der Hand: "Wir hatten viele Verletzte, die wir trotz unseres großen Kaders irgendwann nicht mehr kompensieren konnten. Auf der anderen Seite hat es aber auch oft an der Einstellung gehapert." Sorgen, die in Bälde der Vergangenheit angehören sollen. Denn im bald beginnenden Reformjahr hat der SKM einiges vor. Eder verdeutlicht: "Wir möchten in der Saison 2023/24 unbedingt in der 2. Landesliga spielen. Die Platzierung, die dafür vonnöten ist, wissen wir aktuell noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Mannschaften von Platz acht, neun abwärts absteigen werden. Als Ziel haben wir einen Top-3-Platz ausgegeben. Wenn zufälligerweise mehr drin sein sollte, nehmen wir das natürlich mit."

Vielversprechende Neuverpflichtungen

Der Spielerkader wurde in der Sommerpause punktuell verstärkt. Die erfolgreich abgeschlossenen Transferaktivitäten lösten bei den Maishofnern vermehrt Glücksgefühle aus. Nachdem ein Rückkehrer-Duo von Nachbar Saalbach geholt worden war, gelang die Verpflichtung vom nunmehrigen Ex-Zeller Elias Zehentmayr auf irrwitzigen Umwegen. "Er hat im Testspiel noch für Zell gegen uns gespielt, sich nach dem Spiel für einen Wechsel entschieden", verrät Eder. Die Abgänge, fünf an der Zahl, fallen indes nicht allzu stark ins Gewicht. "Diese Spieler haben bei uns im Nachwuchs gespielt, keine einzige Minute in der Kampf- bzw. Reservemannschaft absolviert."

Cup-Gegner Dienten soll kein Stolperstein werden

Kommenden Samstag muss das Zabernig-Kollektiv änlässlich der 1. Hauptrunde des diesjährigen Salzburger Landescups die Reise nach Dienten antreten - als haushoher Favorit wohlgemerkt. "Es ist zwar einer der kleinsten Plätze im Bundesland Salzburg und mit Seyringer haben sie einen Stürmer, der in der letzten Saison irrsinnig viele Tore gemacht hat, aber wir fahren hin, um eine Runde weiterzukommen. Ich möchte einfach am Ende der Partie im Rückblick sagen können, dass keine Zweifel aufgekommen sind, wer da jetzt der Sieger ist", verfolgt Eder einen klaren Plan. Nachdem bei einem Weiterkommen in der 2. Runde entweder Stuhlfelden oder Maria Alm wartet, geht's für Maishofen am 6. August in der Liga schließlich mit einem Gastauftritt in Neukirchen los.

Sommertransfers 2022

Zugänge: Elias Zehentmayr (Zell am See), Philipp Embacher, Dominic Hofer (beide Saalbach)

Abgänge: Raphael Kaufmann, Stanly Nicka, Erik Riedlsperger, Alexander Riedlsperger, Michael Aschaber (alle Saalbach)