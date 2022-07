2. Landesliga Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:11

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Jan Margineantu (FC Pinzgau 1b)

Endergebnis:

1. Jan Margineantu (FC Pinzgau 1b / 32083 Stimmen)

2. Sitki Felek (TSV St. Johann 1b / 6387 Stimmen)

3. Nico Gaßner (Konkordiahütte / 4083 Stimmen)

4. Yakup Yilmaz (TSV St. Johann 1b / 959 Stimmen)

5. Aytac Felek (TSV St. Johann 1b / 603 Stimmen)

6. Christoph Gassner (TSV St. Johann 1b / 515 Stimmen)

7. Felix Steindl (Konkordiahütte / 512 Stimmen)

8. Denis Batanovic (UFC Maria Alm / 460 Stimmen)

9. Tobias Hutter (UFC Maria Alm / 417 Stimmen)

10. Daniel Zanner (USV Zederhaus / 413 Stimmen)