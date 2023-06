2. Landesliga Süd: Die Tops und Flops der Saison 2022/23

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 14:57

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben die Saison in der 2. Landesliga Süd geprägt. Was sich in den insgesamt 182 Partien sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Meister: Kaprun

Aufsteiger in die 1. Landesliga: Kaprun

Absteiger in die 1. Klasse Süd: FC Pinzgau 1b, Hüttschlag, Zederhaus, Saalbach

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Bestes Hinrundenteam: Eben

Bestes Rückrundenteam: Neukirchen

Meiste Plätze gewonnen: St. Veit (+3, von 13 auf 10)

Meiste Plätze verloren: Zederhaus (-4, von 9 auf 13)

Bestes Heimteam: Kaprun

Bestes Auswärtsteam: Kaprun

Ligatore (gesamt): 766 (4,21/Spiel)

Meiste erzielte Treffer: Kaprun (101)

Wenigste kassierte Gegentreffer: Neukirchen (27)

Wenigste erzielte Treffer: Saalbach (17)

Meiste kassierte Gegentreffer: Zederhaus (89)

Torreichstes Spiel: Eben 3:8 St. Johann 1b

Remiskönig: St. Martin/T. (7)

Fairste Mannschaft: Eben (39 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Tenneck (91 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): Stuhlfelden, St. Johann 1b (beide 5)

Meiste Gelben Karten (Spieler): Christoph Peitler, Serkan Sözen (beide Tenneck), Adam Slehofer (Stuhlfelden, alle 9)

Beste Torjäger

1. Stefan Scherer Eben 33 2. Robi Kajic Kaprun 29 3. Artem Ivanov Stuhlfelden 21 4. Bogdan Vacarescu Unken 20 Anil Kirbas Eben 20







Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei