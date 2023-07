Maishofen nach Transferorgie in Selbstfindungsphase

Details Mittwoch, 19. Juli 2023 16:32

In der Sommerpause herrschte bei Landesligist SK Maishofen ein reges Kommen und Gehen. Unterm Strich wurden inklusive Trainerwechsel 18 Abgänge und 13 Zugänge verzeichnet. Mit einer stark veränderten Mannschaft, die sich in den nächsten Wochen erst finden wird müssen, peilen die Grün-Weißen in einer qualitativ hochwertigen 2. Landesliga Süd einen Platz im verkehrsberuhigten Bereich an.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Generalsanierung beim SKM

Mit Saisonende wechselte Andreas Mitterwurzer vom grünen Rasen in den Vorstand, übernahm das Amt des nunmehrigen Ex-Sektionsleiters Philipp Eder. In ein gemachtes Nest setzte sich das Vereinsurgestein beileibe nicht. "Der Beginn war sehr dynamisch", hat Mitterwurzer nach einer mehr als turbulenten Sommerpause mittlerweile wieder gut lachen. In der fußballfreien Zeit zogen nicht weniger als 17 Kicker von dannen. "Ich hab drei Wochen lang fast permanent telefoniert, um eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen", erzählt Mitterwurzer. Gesagt, getan. Die Grün-Weißen konnten zwölf neue Gesichter an Land ziehen, großteils der Abgänge gut kompensieren. Auch neu: Werner Lederer als Coach, der in die Fußstapfen von Interimstrainer Franz Fellerer tritt.

"Maishofen neu" will sich etablieren

Nun gilt es, die neuen, einzelnen Puzzleteile zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Dass dieser Prozess seine Zeit brauchen wird, weiß Mitterwurzer. Tiefgestapelt im Hinblick auf die Saisonziele wird dennoch nicht. "Auch wenn seitens des Vorstandes der Ligaerhalt ausgegeben wurde, ist mein persönlicher Wunsch ein einstelliger Tabellenplatz."

Bevor am 6. August gegen Aufsteiger Mittersill der Ligastart erfolgt, geht's für die Maishofener im Zuge des Salzburger Landescups zu "Zweitklässler" Dienten. Im Falle eines Weiterkommens würde man auf den Sieger der Partie St. Martin/L. gegen Leogang treffen. Gewiss nicht in Dienten mit dabei? Neo-"Sekti" Mitterwurzer. "Jetzt geht's erst mal in den Urlaub. Nach Rhodos. Kräfte tanken." Kräfte tanken für eine sicherlich interessante Fußballsaison...

Sommertransfers 2023

Zugänge: Werner Lederer (TR, Taxenbach), Felix Edelsbacher, Christoph Bründlinger, Markus Miesl (alle Saalbach), Florian Eder, Sebastian Eibel, Thomas Eibel, Michael Gassner (alle Taxenbach), Christoph Lederer (Piesendorf), Sebastian Salvenmoser (Pinzgau 1b), Danijel Radovanovic (St. Martin/L.), Luka Simic (Zell am See), Thomas Stütz (Weikersdorf)

Abgänge: Marco Schneider, Blerim Azizi, Dominic Hofer, Kevin Meixner, Daniel Zeiller (alle Lenzing), Stefan Dankl, Lukas Haslinger, Manuel Wallner, Elias Zabernig (alle Saalbach), Lorenz Zeiller, Leon Pobaschnig (beide Leogang), Andreas Mitterwurzer, Christian Faistauer, Gerald Achleitner, Philipp Serschen (alle Karriereende), Simon Struber (Bruck), David Vojvodic (Pinzgau 1b), Franz Fellerer (TR)

Testspielergebnisse

1:5 gegen Mühlbach/Pzg. (1. Landesliga)

3:3 gegen Niedernsill/Uttendorf (2. Klasse Süd)

0:6 gegen Kaprun (1. Landesliga)

1:1 gegen Rauris (1. Klasse Süd)

