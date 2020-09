Neukirchen schenkt SVK halbes Dutzend ein

Details Samstag, 05. September 2020 23:24

In der 5. Runde der 2. Landesliga Süd hatte der USC Neukirchen heute Nachmittag mit dem SV Konkordiahütte-Tenneck wenig Mühe. Beim letztendlichen 6:0-Triumph der Oberpinzgauer stach vor allem Triplepacker Stefan Breuer heraus, der von Trainer Michael Laner kurzerhand vom Verteidiger zum Flügelflitzer umfunktioniert wurde.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Neukirchens Coach bewies goldenes Händchen

Der USC Neukirchen bekam das Geschehen auf der heimischen Anlage relativ rasch unter Kontrolle. Den Torreigen eröffnete Mario Bliznakov, der seine Oberpinzgauer schon nach zwölf gespielten Minuten voranschoss - 1:0. Die stets tonangebende Laner-Truppe konnte ihre Überlegenheit im Verlauf der ersten Halbzeit mit zwei weiteren Toren krönen. Erst verdoppelte Stefan Breuer den Vorsprung (28.), um kurze Zeit später gar auf 3:0 zu stellen (40.). Übungsleiter Laner rieb sich die Hände: "Wir sind ein Risiko eingegangen, haben Stefan dieses Mal eine Position weiter vorne eingesetzt. Er dankte es uns mit Toren."

Sixpack für unterlegene Tennecker

Im zweiten Spielabschnitt ging es in derselben Tonart weiter. Neukirchen bestimmte das Spiel phasenweise nach Belieben, bei den Gästen wehte indes offensiv nur ein laues Lüftchen. "Wir haben wenig zugelassen", sprach Laner der USC-Defensivabteilung ein großes Kompliment aus. Weil Dario Ivanovic kurz vor der Stundenmarke nachlegte, auf 4:0 erhöhte (58.) und wenige Aktionen danach auch Bliznakov einen Doppelpack schnürte (61.), war der zweite volle Saisonerfolg der Neukirchner quasi vorzeitig in Stein gemeißelt. Den Schlussstrich einer sehr einseitigen Begegnung zog der überragende Breuer kurz vor dem Ende - 6:0 (89.). "Ein verdienter Sieg, der auch in dieser Höhe in Ordnung geht. Im Vergleich zur letztwöchigen St. Johann-Partie haben wir dieses Mal viel sauberer und konsequenter gespielt", strahlte Laner.

USC Neukirchen 6:0 (3:0) SV Konkordiahütte-Tenneck

Neukirchen, SR: Bernhard Frauenschuh

Torfolge: 1:0 Mario Bliznakov (12.), 2:0 Stefan Breuer (28.), 3:0 Stefan Breuer (40.), 4:0 Dario Ivanovic (58.), 5:0 Mario Bliznakov (61.), 6:0 Stefan Breuer (89.)

Die Besten bei Neukirchen: Stefan Breuer (RM), Daniele Iacona (OM).

Redakteur: Maximilian Winkler

