Rang zwei als Lohn! Glückliche Maishofner tüten gegen feldüberlegene Neukirchner nächsten Dreier ein [Video]

Details Mittwoch, 30. September 2020 22:50

Eigentlich hätte in der Maishofner "Delling Gruam" am Freitag die achte 2. Landesliga Süd-Runde eingeläutet werden sollen, wetterbedingt ist es nun eine Art Spieltag-Closing geworden. Im heutigen Nachtragsspiel setzte sich der dort beheimatete SKM gegen den USC Neukirchen hauchdünn mit 2:1 durch. Und das, obwohl die Vorteile über weite Strecken klar auf Seiten der Oberpinzgauer lagen.

Marcel Bachmann (li.) prügelte einen ruhenden Ball mit viel Wucht zum 1:0 in die Maschen. (ARCHIVBILD)

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Neukirchen lief lange schmeichelhaftem Rückstand hinterher

"Wir waren gar nicht im Spiel", nörgelte Maishofen-Sektionsleiter Philipp Eder. Dennoch gab's für Eder und die heimischen Kicker in der 19. Spielminute Grund zum Feiern, als ein eine Freistoßrakete von Marcel Bachmann den Weg ins Glück fand - 1:0. Zum Ärger von Neukirchen-Coach Michael Laner, der vor dem Freistoßpfiff von Referee Frauenschuh ein klares Handspiel eines Maishofners ortete. Die Gastelf ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren, blieb giftig und die spielerisch klar bessere Mannschaft. Aus der Feldüberlegenheit hätten die Königsblauen beinahe Kapital schlagen können, ein ruhender Ball von der Strafraumgrenze küsste jedoch nur die Torumrandung. Nach knapp einer halben Stunde trat aus Neukirchner Sicht fast der Super-Gau ein: SKM-Boy Schmied entwischte der Gäste-Defensive, agierte im Eins-gegen-Eins mit Gäste-Goalie Brugger nicht kühl genug. "Das war die große Chance auf das 2:0, eine hundertprozentige", beklagte Eder. In Minute 36 der hochverdiente Ausgleichstreffer: Nach Foul von SKM-Rückhalt Schneider im eigenen Herrschaftsgebiet entschied Frauenschuh auf Strafstoß, den Routinier Radoslav Anev zum 1:1 versenkte.

Düngler köpfte Maishofen ins Regenbogenland

"In der zweiten Hälfte haben wir uns ein bisschen einlullen lassen", bilanzierte Laner, der bei seiner Crew zu viele lang geschlagene, oft herrenlose Bälle beobachtete. Zwar nahm die Dominanz der Oberpinzgauer ein wenig ab, an den Kräfteverhältnissen gab's aber weiterhin nichts zu rütteln. Die Performance seiner Belegschaft stellte Eder noch immer nicht zufrieden: "Es wurde besser, allerdings war es von gut noch weit weg." Das Gros der Tormöglichkeiten verbuchte nach wie vor die Laner-Crew, die später noch Elfmeter reklamierte. "Breuer hat Mitterwurzer gefoult, ist dann selbst im Strafraum zu Fall gekommen. Da hat der Schiedsrichter schließlich richtig auf Stürmerfoul entschieden", winkte Eder gleich ab. Im Schlussakt glückte den Hausherren der unerwartete Lucky Punch: Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld kam auf Umwegen zu Lukas Düngler, der sein Haupt hinhielt und zum vielumjubelten 2:1 traf (87.). Weil die Maishofner in den letzten Sequenzen der Partie nichts mehr anbrennen ließen, blieb es beim knappen und summa summarum sehr glücklichen Heimerfolg. "Wieder drei Punkte - das ist natürlich super für uns", war Eder zumindest mit dem Resultat zufrieden. Mit dem maximalen Punktezuwachs kletterte Maishofen gar auf Rang zwei. Für den SKM-Sektionsleiter zweitrangig: "Das interessiert uns momentan gar nicht. Die nächsten drei Spiele sind wichtig." Auf Seiten der geschlagenen Oberpinzgauer herrschte hingegen Enttäuschung pur. Laner: "Das Sprichwort 'Wenn nicht der Bessere nicht gewinnt, gewinnt halt der Andere' trifft auf das heutige Spiel hundertprozentig zu. Wir waren über die gesamte Spielzeit klar besser und hätten uns am Ende minimum einen Punkt, wenn nicht den Sieg verdient."

Tor SK Maishofen 85

SK Maishofen 2:1 (1:1) USC Neukirchen

Maishofen, SR: Bernhard Frauenschuh

Torfolge: 1:0 Marcel Bachmann (19.), 1:1 Radoslav Anev (36., Elfmeter), 2:1 Lukas Düngler (87.)

Die Besten bei Maishofen: Niemand

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!