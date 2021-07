Schmied mit Köpfchen: Maishofen bezwingt Eben 2:1

Details Samstag, 31. Juli 2021 15:15

Gegen den UFC Eben punktet der SK Maishofen besonders gern. So auch heute, wo die Fellerer-Truppe nach zwei Kopfballgoals von Kevin Schmied die Weichen voll auf Sieg stellte und sich auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum wahrlich ungünstigsten Zeitpunkt nicht von der Marschroute abdrängen ließ. Mit diesem 2:1-Erfolg sind die Maishofener gegen die Ebener nun schon seit 27. August 2017 ungeschlagen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Teil 3: "Kevin allein im Strafraum"

Nach den allbekannten Weihnachtsklassikern "Kevin allein zu Haus" und "Kevin allein in New York" wurde die Maishofener Dellinggruam heute zum Drehort für Teil 3 umfunktioniert: "Kevin allein im Strafraum". Die Hauptrolle spielte nicht Schauspieler Macaulay Culkin sondern Laiendarsteller Kevin Schmid. Der SKM-Akteur treibte in der Eben-Box sein Unwesen, köpfte in Halbzeit eins gleich zweimal ein. Erst völlig unbedrängt und beschwerdefrei nach Freistoß von Mario Wallner (29.), wenig später mit immenser Sprungkraft nach einem optimal getretenen Corner - ebenfalls von Standardspezialist Wallner (37.). Um beim Drehbuch zu bleiben glückte den feuchten Banditen, den elf Ebenern, kurz vor dem Pausentee noch der so wichtige Anschlusstreffer: Wieder musste ein ruhender Ball her, den Gäste-Mittelfeldmann Faruk Demirbilek zum psychologisch idealen Zeitpunkt in die Maschen zwirbelte - 2:1 (43.). "Da gab's nichts zu halten", staunte auch Eder, der in den Anfangsminuten Augenzeuge einer Heldentat seines Keepers wurde: "Stefan Scherer brachte sich mit einem Haken in Position. Dessen Schuss, der hundertprozentig eingeschlagen hätte, konnte Schneider gerade noch an die Kreuzecklatte lenken."

Spielausgang lange unvorhersehbar

Dass das Halbzeitergebnis letztendlich mit dem Endresultat gleichzusetzen war, schier unvorstellbar. Beim Stand von 2:1 ortete der Linienrichter bei einem Mitterwurzer-Tor nach Langreiter-Assist Abseits. "Strittig", hätte Eder liebend gerne den dritten Treffer seiner Mannschaft gesehen. Weil sich die Gastelf nicht aufgab und weiter fest an den Punktgewinn glaubte, blieb die Begegnung bis zum Schlusspfiff von Referee Reichholf nervenaufreibend und spannend. "Es hätte 3:1 enden können, aber auch 2:2", gestand Eder, dem in der Nachspielzeit beinahe das Herz in die Hose gerutscht wäre: Eben-Rückkehrer Stefan Scherer tauchte gefährlich vor Heim-Goalie Schneider auf, traf allerdings nur den Pfosten (94.). "Der heutige Sieg war ähnlich wie der beim Saisonstart im letzten Jahr gegen Unken. In Summe war für mich Eben die bessere Mannschaft, ist allerdings am eigenen Unvermögen gescheitert. Aufgrund der aktuellen Kadersituation sind wir sehr zufrieden. Jeder einzelne Spieler hat alles gegeben", schnappten sich Eder und sein SKM zum Auftakt den Sack voller Punkte.

Die Besten bei Maishofen: Schneider (TW), P. Wallner (IV), Mi. Wallner (LV)