Neukirchen schickt Titelaspirant Saalbach endgültig in den tabellarischen Mittelstand

Details Samstag, 25. September 2021 22:34

In der 9. Runde der 2. Landesliga Süd fügte der USC Neukirchen dem USC Saalbach-Hinterglemm die bereits fünfte Saisonniederlage zu. Und alles nur, um sich selbst vorübergehend auf den Sonnenplatz zu katapultieren. Die Tore zum letztendlichen 2:0-Heimerfolg steuerten Michael Frauenschuh und Mario Bliznakov bei.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gut aufgelegte Handschuhe hielten ihre Hütte sauber

Vor diesem Spieltag hielt Titelanwärter Saalbach-Hinterglemm bei vier Saisonpleiten - heute kam auf Neukirchener Geviert die fünfte hinzu. In den ersten 45 Minuten bekamen die knapp 250 Besucher viel Qualität serviert. Neukirchen-Coach Michael Laner war ebenfalls angetan: "Wenn man bedenkt, dass es die 2. Landesliga ist, war das schon ein richtig gutes Fußballspiel." Auf Seiten der Heimischen touchierte erst ein Frauenschuh-Abschluss die Querlatte, wenig später fand Breuer in Gäste-Keeper Neumayr seinen Meister. Drüben avancierte Goalie Schösser zum Glemmtaler Party-Schreck, vereitelte gleich zwei, drei knackige Gelegenheiten. "Ich glaube, dass wir ein interessantes Hin und Her gesehen haben, in dem sich beide Tormänner auszeichnen konnten. Meiner Meinung nach lag die Tendenz aber schon eher bei uns", so Laner weiter.

Feldüberlegene Neukirchener zogen Saalbach spät den Zahn

Nach dem 15-minütigen Pausentratsch übernahmen die Oberpinzgauer zusehends das Kommando. Während Neukirchen das Spielgeschehen mitterweile gut im Griff hatte, sich einige gute Möglichkeiten erspielte, setzten die Saalbach-Hinterglemmer ihre Nadelstiche vor allem im schnellen Umschaltspiel. "Einmal hat der Schiedsrichter den Saalbachern den Vorteil genommen - da wären sie alleine auf Schösser hingelaufen", blies Laner durch. Im Finish konnten sich Laners Schützlinge für ihren dominanten Auftritt schließlich belohnen: In Minute 84 drückte Frauenschuh die Kirsche nach einem Eckball per Kopf über die Linie, in der Überspielzeit packte Bliznakov vom Elfmeterpunkt den Deckel drauf - 2:0 (92.). Zwischen den beiden Goals flog Saalbachs Sörensen (Kritik) mit der Ampelkarte vom Platz (85.). "Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg", kletterten Laner und seine Neukirchener vorübergehend auf Platz eins. Maue Bilanz: Gäste-Trainer Stoyan Uzunov ging auch im zweiten Spiel gegen seine "Ex" als Verlierer vom Feld.

Die Besten bei Neukirchen: Schösser (TW), Buchner (IV), Hollaus (DM), Ivanovic (LM)

