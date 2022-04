Kajic-Doppelpack bei FCK-Sieg über Maishofen

Details Samstag, 09. April 2022 20:43

In der 17. Runde der 2. Landesliga Süd durfte der FC Kaprun gegen den SK Maishofen einen 2:0-Heimsieg bejubeln. Beide Treffer steuerte FCK-Sniper Robi Kajic bei. Während die Kapruner mit einem baldigen Sprung in die Top-3 liebäugeln, bleiben die Maishofner als Achter im verkehrsberuhigten Bereich der Ligatabelle.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

"Stürmerlose" Maishofner gerieten früh ins Hintertreffen

100 Hartgesottene wollten sich das Pinzgauer Derby zwischen Kaprun und Maishofen nicht entgehen lassen. Diese mussten sich nur zehn Minuten gedulden, ehe Kajic seine Kapruner nach Stanglpass auf die Anzeigetafel ballerte - 1:0. "In der Entstehung hab' ich ein Foul gesehen", war für Maishofen-Sektionsleiter Philipp Eder der Zweikampf zwischen Eder und Egger alles andere als lupenrein. Die Hausherren verbuchten im Anschluss mehr Spielanteile, die Gäste blieben im Konter stets brandgefährlich. "Ich sag's nicht zum ersten Mal: Uns fehlt einfach ein Stürmer", schluchzte Eder, der mitansehen musste, wie Michael Wallner, Zeiller und Mitterwurzer beste Einschussgelegenheiten ungenutzt ließen. Auf der Gegenseite hätte Kajic gut und gerne auf 2:0 stellen können.

Kapruner legten nach, ließen nichts mehr anbrennen

Nach der Pause wurde der FCK immer dominanter und dominanter. "Wir waren die bessere Mannschaft und haben nach Vorstößen über die Flügel gute Chancen vorgefunden", fand Kaprun-Obmann Thomas Mitterhauser. Derweil sah Eder das Unheil förmlich auf sich und seinen Klub zurasen: "In der zweiten Halbzeit hat man schon gesehen, dass wir kraftmäßig richtig schlecht sind." Nachdem die Tankanzeige der Gäste bereits auf Reserve gelaufen war, schnappte Kajic ein zweites Mal zu, als er einen direkt getretenen Corner von Mitterhauser per Kopf über die Linie drückte (59.). Dass es letztendlich beim 2:0 blieb, war den vernebelten Chancen der Hausherren geschuldet. Kajic, Tosic und dem eingewechselten Huber sollte kein weiterer Torerfolg mehr vergönnt sein. "Unterm Strich war's ein verdienter Sieg", so Mitterhauser und Eder unisono.

Die Besten bei Kaprun: Dettenbeck (TW), Mitterhauser (RV), Eder (ST)