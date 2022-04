Saalbach knackt Hüttschlag-Code

Details Montag, 25. April 2022 06:23

Nach drei Spielabsagen in Folge konnte der USC Saalbach-Hinterglemm am vergangenen Samstag seinen erst zweiten Auftritt im Frühjahr mit einem Sieg schmücken. Die Elf von Übungsleiter Stoyan Uzunov behielt auswärts beim USV Almsommer Hüttschlag mit 3:1 die Oberhand.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gastelf gab Marschrichtung vor

"Vor allem in der ersten Halbzeit waren einige klasse Spielzüge dabei", hatte Saalbachs Sektionsleiter, Helmut Kurej, am Samstag bei bestem Fußballwetter gut lachen. Seine Glemmtaler starteten auf Hüttschlager Kunstgrün dominant und ließen die Murmel gekonnt durch die eigenen Reihen zirkulieren. Den Führungstreffer holten sich die Gäste schon nach fünf Minuten ab, als Mike Sörensen einen Foulelfmeter staubig verwandelte - 0:1. Während Scheyerer gleich zwei Mal an einem Ausbau des Vorsprungs vorbeischrammte, wehte auf Seiten der Hausherren in der Offensive ein laues Lüftchen. "Wir haben gar nichts zugelassen", so Kurej weiter.

Zwei kuriose Goals

Kurz vor dem Pausentee versetzten die heimischen Pongauer seine Kontrahenten aber in Schockstarre. Einen Freistoß von links konnte Gäste-Keeper Bschellinger gerade noch so an den Querbalken lenken, den ersten Abpraller setzte Heigl per Kopf ebenfalls an die Latte, nur um den zweiten schließlich zum 1:1 über die Linie zu drücken (42.). Nicht weniger kurios wurd's drei Minuten danach. Heim-Keeper Gruber ballerte Embacher an, von dort aus die Kirsche zur neuerlichen Saalbacher Führung ins Tor hüpfte (45.).

Spiel plätscherte vor sich hin

In den zweiten 45 Minuten nahm die Qualität der Partie merkbar ab. Zwar blieben die Vorteile nach wie vor auf Seiten der Glemmtaler, so richtig zwingend konnte die Uzunov-Crew allerdings nicht werden. Nachdem sich beide Mannschaft weitgehend im Mittelfeld neutralisiert hatten, dauerte es letztendlich bis zum Nachschlag, ehe Kurt im Konter den Sack zumachte (92.).

Die Besten bei Saalbach: Enn (IV), Riedlsperger (LV), Embacher (OM), Keil (OM)