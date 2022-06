"Weitaus beste Saisonleistung" verhilft Sorgenkind Zederhaus zu drittem Saisonerfolg

Details Samstag, 04. Juni 2022 17:08

Der USV Zederhaus konnte sich in der 25. Runde der 2. Landesliga Süd mit einem Sieg belohnen - dem erst dritten der laufenden Saison. Dank einer starken Mannschaftsleistung wiesen die Lungauer den FC St. Veit mit 4:1 in die Schranken.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gastgeber drückten der Partie ihren Stempel auf

80 Zuseher wollten sich das Kellerduell zwischen dem Tabellenschlusslicht und dem Tabellenelften nicht entgehen lassen. "Wir haben von der ersten Minute weg den Kampf angenommen und waren voll in der Partie", schilderte Daniel Zanner, der Zederhauser Spielertrainer. Nachdem die Lungauer bei einigen vielversprechenden Offensivmomenten ihr Visier noch nicht exakt eingestellt hatten, drückte Baier nach Gferer-Ecke zum 1:0 ab (15.). "Danach hätten wir nachlegen können bzw. müssen", sprach Zanner weitere Torchancen an, mit denen die Hausherren nach wie vor teils stümpferhaft umgingen. Grund zum Jubeln sollte es in der ersten Halbezeit trotzdem noch zweimal geben: Erst baute Daniel Pfeifenberger die Führung aus (22.), nur um später mit einem sehenswerten Treffer auf 3:0 zu stellen (31.). "Einwurf, mit der Brust angenommen und in die lange Ecke geschossen", grinste Zanner über ein "typisches Pfeifenberger-Tor". Indes blieben die St. Veiter über weite Strecken blass. "Sie waren harmlos, hatten in der ersten Halbzeit nur eine Torchance. Aber wir haben es hinten in der Defensive auch super gemacht", so Zanner weiter.

Zederhaus betrieb weiterhin Chancenwucher

Im zweiten Durchgang blieb jeder Stein auf dem anderen. Die Zederhauser warfen weiter alles in die Waagschale und kreierten Torchancen am Fließband. "Wenn du dreimal hintereinander am Fünfer völlig freistehend zum Abschluss kommst und nicht triffst, fängst du irgendwann hadern an. Auch bei einem Spielstand von 3:0", erklärte Zanner. Der einzige Lungauer, der in den zweiten 45 Minuten traf, war Gfrerer mit einem Weitschuss, bei dem St. Veit-Goalie Greimeister nicht wirklich gut aussah - 4:0 (65.). Das Endresultat durften schließlich die geschlagenen Gäste in Person von Thomas Grünwald markieren - 4:1 (80.). "Es war weitaus die beste Saisonleistung von uns. Im Endeffekt ist die Höhe des Sieges human geblieben, zumal wir schon noch vier, fünf Tore mehr machen hätten können."

Die Besten bei Zederhaus: Pauschallob (herausragend: D. Pfeifenberger, Baier, S. Pfeifenberger, Dom. Zanner)