Torreicher Derby-Nachtrag zwischen Saalbach und Maishofen

Details Dienstag, 07. Juni 2022 02:49

Der USC Saalbach-Hinterglemm und der SK Maishofen haben sich am frühen Montagabend mit einem 3:3-Unentschieden getrennt. Dabei hatten die Gäste aus Maishofen schon wie der sichere Sieger ausgesehen - Heim-Doppelpacker Thomas Keil drückte erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich ab.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Saalbach egalisierte zweimalige Maishofen-Führung

Tabellarisch hatte der Derby-Nachtrag so gut wie keine Bedeutung mehr - das Duell der Nachbarn wollte aber keines der beiden Teams verlieren. Vor knapp 100 Besuchern erwischte der SKM einen Sahnestart und durfte schon nach wenigen Sequenzen erstmals zum Torjubel abdrehen: Ein gefühlvoller hoher Ball von Oldie Florian Bachmann fand die Rübe von Michael Wallner, der mit seinem Kopfball Saalbach-Handschuh Bschellinger alt aussehen ließ - 0:1 (2.). Die Führung der Gäste sollte aber nur von kurzer Dauer sein, denn lediglich sechs Minuten später ließ Keil mit seinem staubigen Abschluss Maishofen-Keeper Schneider nicht den Funken einer Abwehrchance - 1:1 (8.). In einem intensiven Kräftemessen zweier Rivalen, in dem Strafraumszenen über weite Strecken ausgeblieben waren, gingen die Zabernig-Männer in der weiteren Folge neuerlich in Front: Ein wuchtiges Geschoss von Blerim Azizi aus der zweiten Reihe konnte Bschellinger nur abklatschen lassen, den Rebound drückte Michael Wallner mühelos zum 1:2 über die Linie. Die abermalige Retourkutsche der Saalbach-Hinterglemmer kam spät, aber sie kam, als ein direkter Hasenauer-Freistoß im Tormanneck einschlug (43.).

Last-Second-Treffer behütete USC vor neuerlicher Derby-Pleite

Die Uzunov-Crew kam überfallsartig aus der Kabine und drückte nach dem Seitenwechsel wie wild auf die dritte Bude. Nachdem die Gastgeber beste Möglichkeiten ungenutzt gelassen hatten, bekamen sie dafür in der 73. Spielminute die Rechnung präsentiert: Defensivmann Hutter tankte sich mit einem Energieanfall durch die halbe Heim-Abwehr, dessen Zuspiel von Unglücksrabe Edelsbacher in den eigenen Kasten gelenkt wurde - 2:3. Vom Gegentreffer vollkommen unbeirrt hielt der USC die Drehzahl hoch. Zwei Alu-Treffer und ein richtig ausgeschlafener Schneider bewahrten die Maishofener vorerst vor Schlimmerem. Im Nachschlag kam es für die Grün-Weißen, die die drei Zähler fast schon sicher hatten, jedoch ganz dicke: Keil tauchte an der Strafraumgrenze brandgefährlich auf, fasste sich ein Herz und traf zum vielumjubelten 3:3-Ausgleich. So konnte sich die Heimelf dieses Mal zumindest ein Pünktchen sichern - im Hinspiel war man in der "Delling Gruam" noch sang- und klanglos mit 0:3 untergegangen.