Saalbach von Tenneck niedergewalzt

Details Montag, 19. September 2022 10:18

Am Sonntagnachmittag kam der USC Saalbach-Hinterglemm auswärts beim SV Konkordiahütte-Tenneck mit 1:8 unter die Räder. Für die Glemmtaler, die als einziges Team in der 2. Landesliga Süd noch keinen Saisonsieg zu Buche stehen haben, war's die zweite heftige Pleite am Stück. Am vorangegangenen Wochenende war man von Eben mit 0:7 gerupft worden.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

SVK nahm Gastelf auseinander

"In den ersten 20 Minuten war's ein kollektiver Totalausfall", jammerte Saalbach-Trainer Maximilian Winkler. Anfangs inferiore Gäste wurden vom giftigen SVK regelrecht überrollt. Mercan, der einen lupenreinen Hattrick erzielte (5., 17., 20.), und Demirbilek (14.) sorgten für eine Vorentscheidung in rekordverdächtiger Zeit. Nachdem sich die Glemmtaler ein wenig erfangen hatten, markierte der herausragende Mercan gar noch den 5:0-Pausenstand (36.).

Sahin-Crew hatte noch nicht genug

Während es die Platzherren nach dem Seitenwechsel etwas ruhiger angehen ließen, fanden die Winkler-Männer besser in die Partie. In der 61. Minute besorgte der erst 16-jährige Alexander Riedlsperger zumindest den Ehrentreffer. Die weiteren Jubeltrauben sollte es aber ausschließlich in Grün-Schwarz geben: Erst senkte sich eine Stas-Flanke ins lange Eck (66.), ehe "Oldie"-Joker Eisl das Tennecker 8:1-Schützenfest mit einem Zweierpack (66., 72.) ausklingen ließ. "Dass Alex gleich bei seinem Startelfdebüt seinen allerersten Kampfmannschaftstreffer erzielen konnte, war das einzig Erfreuliche an einem aus unserer Sicht rabenschwarzen Tag", so Winkler.