2:0 gegen St. Johann 1b! Fußball-Pensionist hält Maishofener Hütte sauber

Details Montag, 19. September 2022 13:15

Nachdem für die etatmäßige Nummer eins, Marco Schneider, verletzungsbedingt unverhofft wohl das Herbst-Aus gekommen war, wurde der SK Maishofen kurzerhand zum Handeln gezwungen und die offene Torhüterposition mit Fußball-Pensionist Markus Neumayr besetzt. Traum-Comeback: Der "Rentner", der seine Handschuhe 2021 an den Nagel gehängt hatte, ließ gegen die TSV St. Johann 1b keinen Gegentreffer zu - Maishofen siegte mit 2:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Trotz "schlechtester Saisonleistung": Maishofen schlug St. Johann 1b zu Null

Im Vorfeld gab's für den SK Maishofen eine echte Hiobsbotschaft zu verdauen: Ein Arbeitsunfall zwingt Schneider zu einer mehrwöchigen Pause, die Herbstsaison scheint für den Einser-Goalie vorzeitig gelaufen zu sein. Die Heimpartie gegen das 1b-Team des TSV St. Johann verlief bei nasskalten Bedingungen aus heimischer Sicht äußerst zäh. "Das Spiel war so schlecht wie das Wetter", murrte Maishofen-Sektionsleiter Philipp Eder. Nachdem in einer chancenarmen ersten Halbzeit die Regionalliga-Fohlen den optisch besseren Eindruck hinterlassen hatten, gab's für den SKM erst zu Beginn der zweiten Halbzeit Grund zum Jubeln: Mario Wallner mit einer herrlichen Vorarbeit, die Daniel Zeiller zur 1:0-Führung verwertete (54.). Nur wenige Augenblicke später schrammten die jungen Pongauer knapp am Ausgleich vorbei, als Fatbardh Azizi im Rutschen einen sichergeglaubten Felek-Treffer zunichte machte (59.). Auf den letzten Metern stand der andere Azizi, Fatbardhs Cousin Blerim, im Fokus. Der Maishofener Offensivgeist entwischte der Gäste-Defensive, nur um im Abschluss eisekalt zu bleiben - 2:0 (83.). "Unsere schlechteste Saisonleistung", wurden Eder und seine Grün-Weißen dennoch um drei Points reicher.