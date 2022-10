Aufsteiger Stuhlfelden mit starker Performance in St. Veit

Details Montag, 10. Oktober 2022 12:10

Der USV Stuhlfelden hat im Zuge der 10. Runde einmal mehr seine Klasse bewiesen und auswärts beim FC St. Veit souverän mit 3:0 die Oberhand behalten. Die Treffer für den Aufsteiger erzielten Doppelpacker Vitali Borsuk und Rainer Huber.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Stuhlfelden am Drücker

Auf Pongauer Geviert dauerte es nicht lange, ehe Borsuk seine Oberpinzgauer mit einem 25-Meter-Freistoß auf die Siegerstraße lotste (3.). Der Aufsteiger ließ in der weiteren Folge etliche Möglichkeiten zum Führungsausbau aus - allein Ivanov hätte mehrmals nachlegen können. Kurz vor dem Halbzeitpfiff durfte im Lager der Gäste doch noch einmal gejubelt werden: Nach Altenberger-Vorlage schnürte Borsuk seinen Doppelpack - 0:2 (44.).

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Huber setzte Schlusspunkt im Nachschlag

Die Gastelf blieb auch im zweiten Spielabschnitt die tonangebende Mannschaft. Zwar scheiterte St. Veit einmal am Torgebälk (67.), das Chancenplus verbuchten aber ganz klar die Mayrhofer-Schützlinge. Nachdem - wie schon in Hälfte eins - viele gute Einschussgelegenheiten ungenutzt geblieben waren, markierte Rainer Huber in der dritten Minute der Nachspielzeit den 0:3-Endstand. "Wir waren über 90 Minuten besser, gehen mit unseren Torchancen aber fahrlässig um", bilanzierte Stuhlfelden-Coach Andreas Mayrhofer.