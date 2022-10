4:0! Kaprun fertigt St. Martin/T. problemlos ab

Details Montag, 17. Oktober 2022 14:00

Der FC Kaprun hat in der 11. Runde einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass er zum elitären Kreis der potentiellen Titelanwärter zählt. Die Grün-Weißen setzten sich auf heimischer Anlage gegen den FC St. Martin/T. höchst souverän mit 4:0 durch und rücken Spitzenreiter Eben auch weiterhin nicht von der Pelle. Die beiden Mannschaften trennt ein überschaubarer Zähler. Brisanz garantiert: Nächsten Samstag kommt es zum großen Showdown Zweiter gegen Erster.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Kaprun klar überlegen

Mit jeweils einem Kantersieg (Kaprun siegte in Saalbach 5:1, St. Martin/T. schlug Maishofen 6:2) hatten sich beide Teams für dieses Duell in der Vorwoche ordentlich warmgeschossen. Vor 200 Augenzeugen nahmen die Platzherren gleich von der ersten Minute weg das Ruder in die Hand und wussten mit herrlichen Passstafetten zu beeindrucken. Torerfolge waren sozusagen die logische Konsequenz. In der 10. Minute stellte FCK-Kapitän Reindl höchstselbst auf 1:0, ehe Peter Nindl den Vorsprung seiner Farben etwas später verdoppelte (31.). Tief stehende Lammertaler zeigten sich zwar bemüht, die Entlastungsangriffe sollten in der ersten Halbzeit jedoch allesamt im Sande verlaufen. Dennoch fiel unmittelbar vor dem Pausenpfiff fast das 2:1, doch Gäste-Spielertrainer Alan scheiterte mit seinem wuchtigen Freistoß am Lattenkreuz (44.).

Mit breiter Brust zum Liga-Hit

Am Kräfteverhältnis sollte sich auch in den zweiten 45 Minuten nichts ändern. Kaprun blieb tonangebend, die Pongauer defensiv. Nachdem Keeper Hajdari seine St. Martiner mit Glanzparaden lange im Spiel gehalten hatte, konnte die Moser-Elf den Sieg im Finish doch noch deutlicher gestalten. Zunächst fand eine von Almin Odobasic unhaltbar abgefälschte Danijel Tosic-Direktabnahme den Weg ins Glück (86.), im Nachschlag machte Reindl seinen Doppelpack zum schlussendlichen 4:0-Erfolg perfekt. Mit 30 gesammelten Zählern liegt der FCK (2.) nach wie vor einen Point hinter Leader Eben, der Neukirchen am selben Tag auswärts mit 2:1 niederrang, auf Platz zwei. Am nächsten Spieltag heißt es: Karten auf den Tisch. Da kommt es zum mit viel Spannung erwarteten direkten Duell der aktuell beiden besten Teams der 2. Landesliga Süd.