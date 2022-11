Neo-Leader Kaprun verschärft Tenneck-Krise

Details Montag, 07. November 2022 14:17

Der FC Kaprun hat am vergangenen Samstag den SV Konkordiahütte-Tenneck nach Strich und Faden vorgeführt und letztendlich mit 8:0 demontiert. Weil der Eben-Auftritt in Hüttschlag witterungsbedingt nicht stattfinden konnte, lacht das Moser-Kollektiv nun vom Sonnenplatz der 2. Landesliga Süd. Indes geht das sportliche Fiasko bei den Pongauern weiter: Für die Werkself setzte es die fünfte Schlappe en suite bei einem Torverhältnis von 3:24.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Lehrstunde für kriselndes Tenneck

Der FCK hatte vor 120 Besucher mit den Gästen aus Tenneck eine Mordsgaudi. Schon im Verlauf der ersten 45 Minuten wurde klar, dass es für die Pongauer an diesem Nachmittag rein gar nichts zu ernten geben wird. In Minute 9 nutzte Kapitän Reindl einen Torwartfehler erbarmungslos aus - Kajic per Freistoß (21.), Eder (30.), abermals Reindl (36.) und Nindl (45.) legten gierig nach.

In Durchgang zwei schlitterte die Gastelf in ein noch heftigeres Debakel. Nachdem Eder kurz nach dem Restart seinen Doppelpack geschnürt (48.) und Joker Mitterwurzer fünf Minuten nach seiner Einwechslung getroffen hatte (72.), zog Kajic auf den letzten Metern den Schlussstrich (89.). Kaprun feierte ein 8:0-Schützenfest.