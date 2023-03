Verletzungsorgie bei St. Veits 3:1-Erfolg über Saalbach

Details Sonntag, 26. März 2023 00:18

Beim Pflichtspieldebüt von Neo-Coach Robert Oberhauser hat der FC St. Veit zuhause gegen das Tabellenschlusslicht USC Saalbach-Hinterglemm mit 3:1 die Oberhand behalten. Autsch: Für gleich vier Akteure endete der Arbeitstag mit Verletzungen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Momentum auf heimischer Seite

"Wenn du die Grundtugenden nicht auf den Platz bringst, wirst du im Fußball nicht viel gewinnen können", ließen Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler und seine Tabellennachzügler vor allem in der ersten Halbzeit die nötige Aggressivität im Zweikampf vermissen. Die Platzherren starteten indes ambitioniert - auch wenn Neureiter beim frühen 1:0 stark von einem bösen Torwart-Patzer profitierte (10.). Nachdem Niederseer per Halbvolley aus dem Nichts auf 1:1 gestellt hatte (29.), ballerten sich die Pongauer binnen weniger Augenblicke zu einer Zwei-Tore-Pausenführung. Zwei Ecken, zwei Grünwald-Header (35., 37.) - 3:1.

Torlose zweite Halbzeit

In Durchgang zwei erlangten die Glemmtaler spielerisches Oberwasser. "Da haben wir dann den griffigeren Fußball als der Gegner gezeigt. Leider hat uns aber meist die letzte Idee gefehlt", fand Winkler. Weil Edelsbacher (68.) und Winkler höchstselbst (75.) zwei Top-Gelegenheiten ausließen und die Hausherren nach einem Konter den vielversprechenden Stangler nicht ins Glück jagten (81.), blieb's unterm Strich beim 3:1. "Aufgrund der ersten Halbzeit, in der St. Veit einfach besser war, geht das Ergebnis in Ordnung", bilanzierte Winkler.

Liga-Restart hinterließ Spuren

Für ein Quartett ging der Frühjahrsauftakt schmerzhaft zu Ende. St. Veit-Doppeltorschütze Grünwald zog sich bei einem Kopfballduell eine leichte Gehirnerschütterung zu, auf Seiten der Saalbacher schieden 1:1-Schütze Niederseer mit Nasenbeinbruch sowie Bründlinger und Kendler mit Muskelzerrungen aus. Kurios: Kendler sollte eigentlich den angeschlagenen Bründlinger ersetzen, verletzte sich jedoch beim Aufwärmen.

