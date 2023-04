Pinzgau 1b zu stark: Zederhaus' Palmsonntag-Ausflug bleibt unbelohnt

Details Montag, 03. April 2023 09:23

Der USV Zederhaus hat im einzigen Sonntagsspiel der 17. Runde nichts Zählbares ernten können. Die Lungauer unterlagen auswärts bei der FC Pinzgau Saalfelden 1b recht deutlich mit 0:3 und purzelten im Zwischenklassement der 2. Landesliga Süd auf Position zwölf hinunter.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Zederhaus hechelte Ball, Gegner und Erfolgsmoment hinterher

Auf Saalfeldener Kunstgrün fand Zederhaus grundsätzlich gut ins Spiel. "Am Anfang haben wir noch Paroli bieten können", berichtete Gäste-Spielertrainer Daniel Zanner, der unter anderem einen Fünfleitner-Heber aus gut 30 beäugte, der nur knapp neben der Kiste landete. In der weiteren Folge waren es allerdings die blutjungen Pinzgauer, die das Zepter in die Hand nahmen. Allen voran US-Boy Alvarez bereitete den Lungauern das ein oder andere Mal Kopfzerbrechen. "Ich hab' selten einen Spieler gesehen, der so gut am Ball ist", war auch Zanner von den Skills des Mittelfeldmannes angetan. Somit war es nicht allzu weit hergeholt, dass Yüksels abgefälschtes Ding nach einem Corner die Nemeth-Crew mit 1:0 voranbrachte. "In dieser Phase sind wir nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, nur dem Ball hinterhergelaufen und haben uns meist nur mehr mit Fouls helfen können", so Zanner weiter. Nichtsdestotrotz hätte es zur Pause auch eine Pattstellung geben können - Stefan Pfeifenberger ließ eine Top-Gelegenheit ungenutzt, verballerte aus zwei Metern.

Die Pinzgau 1b blieb am Drücker, diktierte auch nach dem Seitenwechsel das Geschehen. Eine schöne Einzelaktion von Kröll (52.) und Petrovic (64.) sorgten Mitte der zweiten Halbzeit für die Vorentscheidung. Den Sieg quasi fix in der Tasche habend, ließen es die Saalfeldener im Finish ein bisschen gemächlicher angehen. "In der Schlussviertelstunde sind wir noch ein bisschen aufgekommen", sagte Zanner. Ein Baier-Freistoß in brauchbarer Distanz fiel zu zentral aus. Unterm Strich war's für Zanner aber klar: "Der Sieg der Pinzgauer ging absolut in Ordnung." Während die Regionalliga-Fohlen nach dem zweiten Sieg im zweiten Frühjahrsspiel weiter auf der Überholspur sind und auf Platz elf kletterten, rutschten die Zanner-Boys auf den zwölften Rang ab.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei