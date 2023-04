"Not gegen Elend" - Tenneck prolongiert Saalbacher Sieglos-Serie

Details Montag, 24. April 2023 22:57

Der SV Konkordiahütte-Tenneck hat sich in der 20. Runde der 2. Landesliga Süd keine Blöße gegeben und im Gastspiel beim Tabellennachzügler USC Saalbach-Hinterglemm das Punktemaximum mitgenommen. In einer Partie auf überschaubarem Niveau setzten sich die favorisierten Pongauer glanzlos mit 2:0 durch. Damit bleiben die Glemmtaler die einzige Mannschaft im gesamten Salzburger Unterhaus, die in der laufenden Saison bis dato noch keinen Sieg einfahren konnte.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Tennecks Eisl sorgte für die Highlights der ersten Halbzeit

"Die ersten 50 Minuten im Nachtragsspiel gegen Eben waren echt super. Daran wollten wir gegen Tenneck unbedingt anknüpfen", gab Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler den Matchplan preis. Er und seine Saalbacher sollten im Duell mit Tenneck allerdings nicht auf Touren kommen. "Das Zweikampfverhalten und die Laufbereitschaft waren katastrophal. Mit so einer Leistung bekommst du normalerweise so richtig eine auf den Deckel", knurrte Winkler. Weil aber auch die Gäste bei ungewohnt warmen Temperaturen und schwierigen Platzverhältnissen nicht ans Leistungsmaximum gehen konnten, hielt sich der Spielstand über weite Strecken in Grenzen. In einer chancenarmen ersten Halbzeit stellte Eisl nach unnötigem Torwart-Ausflug auf 0:1 (43.) - zuvor hatte er für die Gäste, die wesentlich mehr Spielanteile verbuchten, aber die nötige Durchschlagskraft vermissen ließen, die Latte getroffen (19.).

Gäste hatten mit zahnlosen Glemmtalern keine Mühe

Im zweiten Durchgang plätscherte die Partie lange vor sich hin. "Not gegen Elend. Tenneck war schwach, wir waren richtig schwach", nahm Winkler kein Blatt vor den Mund. Nachdem die Platzherren auf den letzten Metern mehr Risiko genommen und alles nach vorne geworfen hatten, führte ein zu kurz geratener Rückpass zu Sözens 0:2 (92.). "Aufgrund des knappen Spielstandes war der Ausgang dieser Partie bis zur 92. Minute offen, wir von einem Torerfolg aber meilenweit entfernt", bilanzierte Winkler. Weil "Zweitklässler" Hüttau unter der Woche den Nachtrag gegen Mauterndorf mit 4:3 für sich entscheiden konnte, sind die Saalbacher nun die einzige noch sieglose Mannschaft im Salzburger Fußball-Unterhaus.

