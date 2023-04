Kaprun biegt Stuhlfelden in Unterzahl

Details Dienstag, 25. April 2023 00:26

Tabellenführer FC Kaprun hat in der 20. Runde auswärts beim Dritten USV Stuhlfelden einen wichtigen 2:1-Erfolg davongetragen. Absolut Spitzenreiter-Like: Die Moser-Männer mussten dabei mehr als eine Halbzeit lang mit einem Spieler weniger auskommen.

Mit Derbysieg Tabellenführung ausgebaut

Der Leader ging vor einer wunderbaren Kulisse von etwa 400 Zusehern durch einen verwandelten Elfmeter von Kapitän Reindl in Front (21.). Die Antwort der Stuhlfeldener ließ aber nicht wirklich lange auf sich warten. Genau genommen lief die 30. Spielminute, ehe Borsuk einen Querleger wuchtig zum 1:1-Ausgleich über die Linie drückte. Kurz vor dem Pausentee sorgte Kajic noch für einen Aufreger. Dem Kaprun-Knipser brannten die Sicherungen durch - Tätlichkeit, Rot (40.).

Die Kapruner, die in der weiteren Folge in Unterzahl agierten, ballerten sich im zweiten Durchgang neuerlich in Front. Wieder gab's nach einem Vergehen in der heimischen Box Elfmeter, den dieses Mal Wasner verwandelte (73.). In einem bis zum Schluss hochspannenden Pinzgau-Derby schaukelte der FCK den knappen Vorsprung über die Zeit. Gewinner des Spieltags: Weil Verfolger Eben in St. Martin/T. nicht über ein 1:1-Remis hinauskam, bauten die Grün-Weißen ihren Vorsprung in der Tabelle auf vier Punkte aus.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei