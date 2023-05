Uneinholbar! Kaprun ist vorzeitig Meister

Details Sonntag, 14. Mai 2023 19:58

Großer Jubel beim FC Kaprun! Weil das eigene Spiel mit 3:0 strafverifiziert (Gegner Saalbach trat nicht an) wird und Verfolger Eben in Tenneck (1:2) patzte, stehen die Grün-Weißen drei Runden vor Schluss als Meister der 2. Landesliga Süd fest.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

FCK kürte sich zum Champion

Bereits vor diesem 23. Spieltag hatte vieles dafür gesprochen, dass das Meisterstück für den FC Kaprun nur mehr eine Frage der Zeit sei. Wie es sich am frühen Samstagnachmittag herausstellen sollte, ist der Titel für die Grün-Weißen nun unter Dach und Fach. Und das, ohne ein Füßchen gerührt zu haben. Weil Schlusslicht Saalbach wegen Spielermangels erst gar nicht in Kaprun antanzte und Eben als FCK-Jäger Nummer eins im Pongau-Derby Tenneck mit 1:2 unterlag, können die Kapruner in der Tabelle nicht mehr eingeholt werden. Die Moser-Männer kehren damit nach elfjähriger Abstinenz wieder in die 1. Landesliga zurück.

Moser-Crew blieb standhaft

Nachdem Kaprun in der Hinrunde noch das Nachsehen gehabt hatte und sich mit einem Punkt Rückstand auf Eben mit dem Vize-Herbstmeistertitel begnügen musste, trat man im Frühjahr so auf, wie es sich für einen seriösen Meisterkandidat auch gehört. Die Kicker rund um Übungsleiter Stefan Moser holten in den bisherigen zehn 2023er-Partien 25 Punkte. Zum Vergleich: Die Ebener brachten es lediglich auf 14 Points. Nun dürfen sich die Grün-Weißen in der 2. Landesliga Süd auf Abschiedstournee begeben, die drei noch ausstehenden Partien gegen St. Martin/T. (A), FC Pinzgau 1b (H) und Eben (A) vollends genießen.

