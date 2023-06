Gnadenlose Kapruner schicken FC Pinzgau 1b ein Stockwerk tiefer

Details Sonntag, 04. Juni 2023 09:31

Der FC Kaprun, Meister der 2. Landesliga Süd, hat sich in der vorletzten Runde der laufenden Saison nicht in Geberlaune gezeigt und die FC Pinzgau Saalfelden 1b vor heimischem Publikum klar mit 6:1 abgefertigt. Während die Grün-Weißen stolz ihren Meisterteller präsentierten, war die Stimmung im gegnerischen Lager nicht allzu gut. Die Regionalliga-Fohlen steigen in die 1. Klasse Süd ab.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Abstieg der Pinzgau 1b besiegelt

Die 1b-Truppe des FC Pinzgau Saalfelden hätte beim Neo-Meister zwingend einen Punkt, im besten Falle gar einen Sieg gebraucht, um die rechnerischen Chancen auf den Ligaverbleib aufrechtzuerhalten. Doch für die von Norbert Nemeth trainierten Youngsters sollte es am gestrigen Samstag ganz, ganz anders kommen. Blatesic ballerte die zweite Garnitur des Regionalligisten nach einer Viertelstunde zwar noch in Führung, in der weiteren Folge schlug der Liga-Champion allerdings erbarmungslos zurück. Knipser Kajic (31., 37., 45.) mit einem lupenreinen Hattrick binnen 14 Minuten, Dejan Tosic (45.+2, 53.) und abermals Kajic (55.) schenkten den unterlegenen Saalfeldenern ein halbes Dutzend Goals ein. Weil die Moser-Crew in der letzten halben Stunde mehrere Gänge nach unten schraubten, blieb's am Ende beim 6:1.

Für die Pinzgauer 1b erwies sich die 16. Saisonpleite als folgenschwer. Mit 23 Zählern am Konto bei noch einer ausständigen Runde können die Nemeth-Jungs das rettende Ufer nicht mehr erreichen und steigen somit nach zehn Saisonen in der 2. Landesliga Süd wieder in die 1. Klasse Süd ab. Indes dürfen St. Johann 1b (29) und St. Veit (27) durchatmen - die beiden Pongauer Vereine sind fix gerettet.

