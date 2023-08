Stuhlfelden gewinnt "geiles Derby" gegen Neukirchen

Details Sonntag, 27. August 2023 21:00

Der USV Stuhlfelden ist im heutigen Oberpinzgau-Derby gegen den USC Neukirchen als klarer 5:2-Sieger hervorgegangen. Nachdem die Mayrhofer-Bande in den beiden letzten direkten Duellen fast schon chancenlos das Nachsehen gehabt hatte, wurde zur Freude der Blau-Gelben der Spieß dieses Mal umgedreht.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Stuhlfelden schnappte sich das Momentum

Rund 450 fußballbegeisterte Besucher wollten sich das Duell zwischen Stuhlfelden und Neukirchen nicht entgehen lassen. "Ein geiles Derby", schwärmte Stuhlfelden-Übungsleiter Andreas Mayrhofer in den höchsten Tönen. Nachdem die Partie zunächst eine Zeit lang torlos verlaufen war, netzte Ivanov zur 1:0-Führung ein (30.). Unmittelbar vor dem Pausentee ging's plötzlich Schlag auf Schlag. Erst glich Bliznakov schick per Außenrist-Lupfer aus (42.), ehe Wimmer die Platzherren neuerlich voranbrachte (45.+2). "Wenn du in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wieder in Führung gehst, ist das für den Kopf kein Fehler", sprach Mayrhofer von einem psychologisch sehr günstigen Zeitpunkt.

Mayrhofer-Crew entwischte Neukirchen im Schlussakt

"In der Kabine hab' ich meine Mannschaft davor gewarnt, dass Neukirchen sicherlich nochmal alles probieren wird", verriet Mayrhofer. Und die Vermutung vom Stuhlfeldener Coach sollte sich bestätigen. Die Gäste kamen ambitioniert aus den Katakomben, verbuchten mehr Spielanteile und kamen in Minute 65 durch einen verwandelten Bliznakov-Elfer nicht unverdient zum 2:2-Ausgleich. Danach zog Stuhlfelden aber auf und davon. Sviatko nach einer Flanke (77.), Wimmer nach Hirschbichler-Vorlage (81.) und Borsuk per Volley (89.) katapultierten die Heimelf zu einem 5:2-Derbysieg. "Unterm Strich war's verdient", fand Mayrhofer, der beiden Teams ein großes Lob aussprach. "Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt, voll gefightet. Die Neukirchener haben einmal mehr gezeigt, dass sie ein gestandener 2. Landesliga Süd-Verein sind."

