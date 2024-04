St. Johanner Torfabrik überrollt auch Tenneck

Details Freitag, 19. April 2024 23:10

Nach der 11:1-Demontage in Stuhlfelden und dem 8:0-Kanterheimsieg zuletzt gegen Maishofen hat die TSV St. Johann 1b heute den Tabellenletzten SV Konkordiahütte-Tenneck mit 7:1 auseinandergenommen. Mit sage und schreibe 26 (!) erzielten Goals in den letzten drei Partien ballerte sich die zweite St. Johann-Garde förmlich in Richtung tabellarische Sicherheit. Indes nimmt für die Tennecker der Abstieg immer konkretere Formen an.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

St. Johann 1b schoss dieses Mal Tenneck ab

"Momentan läuft es einfach. Die Mannschaft ist sowohl körperlich als auch fußballerisch top. Alle. Nicht nur die Offensive, auch die Defensive", versuchte Lukasz Pielorz, St. Johanns 1b-Trainer, den aktuellen Erfolgslauf seiner Schützlinge zu erklären. Als wären zwei Kantersiege nicht genug, ließen die Westliga-Fohlen auswärts bei Schlusslicht Tenneck den nächsten Folgen. "Wir waren komplett dominant, hatten gefühlt 80% Ballbesitz und neben den sieben erzielten Toren noch fünf, sechs, sieben hundertprozentige Möglichkeiten", war das Pongau-Derby für Pielorz eine glasklare Angelegenheit. "Wenn wir so effizient wie letzte Woche gewesen wären, dann hätten es für den Gegner auch zwölf oder dreizehn Gegentore werden können."

TSV-Trio besorgte die Goals

Das muntere Scheibenschießen wurde in Spielminute zwölf durch Raphael Kosakiewic eröffnet, ehe Yasin Yurttas (28.) und Mehmet Öztürk (42.) noch vor der Pause nachlegten. Mit dem Drei-Tore-Vorsprung im Rücken spielten sich die St. Johanner zum wiederholten Male in einen Rausch. Erst machten Kosakiewic (47.), Yurttas (61.) und Öztürk (65.) jeweils ihren Doppelpack perfekt, ehe Hattrick-Schütze Öztürk nach Jonas Nagls Ehrentreffer (84.) den 1:7-Endstand markierte (89.). "Alle sieben Tore fielen nach tollen Kombinationen. Ich bin einfach nur stolz", schwärmte Pielorz, der es am nächsten Spieltag zuhause mit Neukirchen zu tun bekommt.

Quo vadis, Tenneck?

Für die stark abstiegsbedrohten Tennecker wird's indes das nächste Pongauer Duell geben - gegen Mittelständer Eben. Nach der siebten Niederlage in Folge schwinden im SVK-Lager schön langsam die Hoffnungen. Im Frühjahr hagelte es für die Sahin-Männer nur Niederlagen. Gegen Piesendorf trat man erst gar nicht an. Der Gang in die 1. Klasse Süd wird immer wahrscheinlicher...

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.