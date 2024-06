Saisonabschluss: TSV St. Johann 1b feiert souveränen Heimsieg über USK St. Michael

Der TSV St. Johann 1b feierte in der letzten Runde der 2. Landesliga Süd (SBG) einen klaren 3:0-Sieg gegen USK St. Michael. Bereits in der ersten Halbzeit stellte die Heimmannschaft die Weichen für den Erfolg und baute ihre Führung im zweiten Durchgang weiter aus. St. Michael konnte trotz einiger Chancen nichts Zählbares auf die Anzeigetafel bringen und musste sich schließlich geschlagen geben.

Blitzstart für die Hausherren mündet in komfortabler Pausenführung

Von Beginn an legten beide Teams einen schwungvollen Start hin. Schon nach acht Minuten hatten die Fans des TSV St. Johann 1b Grund zum Jubeln: Elias Müllner legte im Strafraum einen gegnerischen Spieler und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Sitki Felek trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Gastgeber.

St. Michael versuchte zu reagieren und hatte in der 23. Minute eine gefährliche Kopfballchance nach einem Eckball, die jedoch knapp neben das Tor ging. Trotz einiger guter Ansätze konnte St. Michael nicht nachlegen, während St. Johann weiterhin gefährlich blieb. In der 38. Minute wurden die Bemühungen der Hausherren erneut belohnt. Nach einem Eckball der Gäste startete St. Johann einen schnellen Gegenangriff, den Sitki Felek eiskalt zum 2:0 abschloss.

St. Michael hatte kurz vor der Halbzeit noch eine gute Möglichkeit durch Jonas Marktl, doch der Torwart von St. Johann parierte den Schuss zur Ecke. Somit ging es mit einer 2:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Akt zwei: St. Johann setzt den Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit machte St. Johann da weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits in der 47. Minute wurde eine gefährliche Situation jedoch wegen Abseits abgepfiffen. St. Michael hatte in der 59. Minute durch Patrick Söllinger eine gefährliche Abschlusschance, aber es blieb beim 2:0. In der Folge drängte St. Johann auf die Entscheidung. In der 73. Minute verfehlte Marko Zekonja aus aussichtsreicher Position das Tor und kurz darauf musste Florian Schlick, der Torwart von St. Michael, erneut mit einer starken Parade eingreifen.

St. Michael versuchte es weiter, kam aber nicht zum Abschluss. In der 87. Minute hatte Felix Pfeifenberger noch eine große Möglichkeit, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Dann, in der 90. Minute, setzte St. Johann den Schlusspunkt der Partie. Benjamin Seiringer traf zum 3:0-Endstand und machte den Sieg perfekt.

Mit diesem Erfolg schließt TSV St. Johann 1b die Saison mit einem positiven Ergebnis ab, während USK St. Michael die Spielzeit mit einer Niederlage beendet. Es war ein unterhaltsames und intensives Spiel, das den Fans beider Mannschaften einiges zu bieten hatte.

2. Landesliga Süd: St. Johann 1b : St. Michael - 3:0 (2:0)