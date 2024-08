5:2! USK St. Michael lässt St. Veit keine Chance

Ligaauftakt in der 2. Landesliga Süd und schon war viel los! So auch im Duell im Lungau: Der USK St. Michael setzte sich in einem spannenden Auftaktspiel mit 5:2 gegen den FC St. Veit durch. Die Gastgeber dominierten von Beginn an und ließen den Gästen wenig Chancen. Besonders Marcel Bernhofer und Felix Pfeifenberger stachen mit ihrer Offensivkraft hervor und trugen maßgeblich zum verdienten Sieg des USK bei.

St. Michael startet furios

Schon kurz nach dem Anpfiff, der sich aufgrund eines Unfalls im Tauerntunnel bei der Anreise der St. Veiter verzögerte, legte der USK los wie die Feuerwehr. Bereits in der zweiten Minute erzielte Patrick Berger per Kopf das erste Tor nach einem Eckball. Die Gastgeber setzten ihren starken Beginn fort und erarbeiteten sich weitere Chancen, wobei Jonas Marktl besonders auffiel.

Die anfängliche Dominanz von St. Michael machte sich erneut bezahlt, als Marcel Bernhofer in der 32. Minute das 2:0 markierte. Der Zillertaler Hochzeitsmarsch (Torhymne der Gastgeber) erklang, als Bernhofer sich durchsetzte und den Ball via Stange ins Netz schoss. Kurz darauf erhöhte Bernhofer mit einem Doppelpack nach Vorarbeit von Felix Pfeifenberger auf 3:0.

Die Gäste aus St. Veit hatten es schwer, ins Spiel zu finden, und konnten nur gelegentlich für Gefahr sorgen. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem FC durch Stefan Stürmer nach einer Ecke der Anschlusstreffer zum 3:1.

Hausherren lassen nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: St. Veit kam gefährlich vors Tor, doch die Chancen blieben ungenutzt. St. Michael übernahm bald wieder die Kontrolle und setzte die Gäste unter Druck. In der 75. Minute sorgte Jonas Marktl nach einem Solo-Lauf für das 4:1 und schien die Vorentscheidung herbeizuführen.

Doch St. Veit gab sich nicht auf und nutzte in der 80. Minute einen Fehler von Torhüter Dominik Glabatsch eiskalt aus. Marco Waidhofer traf zum 4:2 und brachte noch einmal Spannung ins Spiel. In den letzten Minuten drängten die Gäste auf weitere Tore, doch St. Michael hielt stand.

In der 90. Minute setzte Felix Pfeifenberger den Schlusspunkt. Nach einer Vorlage von Robert Schlick, der kurz zuvor eingewechselt worden war, traf Pfeifenberger zum 5:2-Endstand. Die Gastgeber feierten einen perfekten Saisonauftakt und konnten sich über einen verdienten Sieg freuen.