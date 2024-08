Fehler im Spielbericht: St. Johanner 1b muss um eingeheimste drei Punkte zittern

Details Sonntag, 04. August 2024 13:57

Die TSV St. Johann 1b hat zum Auftakt in die neue Saison dem SK Bruck die erste Ligapleite seit mehr als einem Jahr zugefügt. Ein Fehler im Spielbericht könnte für die zweite Garnitur des Westligisten nun aber folgenschwer sein. Am Mittwoch muss der Straf- und Beglaubigungsausschuss (STRUBA) einschreiten...

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Großes Fragezeichen hinter St. Johanner Auftaktsieg

Nachdem sich die Brucker Kicker ohne einzige Niederlage in die 2. Landesliga Süd gefeuert hatten, schien die fulminante Ungeschlagenserie beim gestrigen Saisonauftakt ein Ende zu finden. Der Aufsteiger, der den St. Johannern über weite Strecken zwar Paroli geboten hatte, musste sich am Ende jedoch nicht unverdient mit 1:3 geschlagen geben. So weit, so gut. Beim etatmäßigen Abschlussbericht wurde nach dem Spielende allerdings ein Fauxpas entdeckt. Im System stand Michele Kendlbacher in der Startelf, während Julian Schwarz als Ersatzspieler vorgesehen war. In der Realität war's anders: Schwarz spielte von Beginn an, Kendlbacher bekleidete die Jokerrolle. "Vor dem Spiel haben wir kurzfristig umgestellt. Das wollte ich im System noch ändern und dachte eigentlich, dass es passt. Im Endeffekt ist es sehr, sehr blöd gelaufen", erzählt Lukasz Pielorz, der Trainer der St. Johanner 1b. Wie letztendlich gewertet wird, entscheidet sich am Mittwoch bei der STRUBA-Sitzung.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.