Stuhlfelden setzt "bissiges" St. Veit schachmatt

Details Samstag, 10. August 2024 01:58

Der USV Stuhlfelden hat das Freitagabendspiel auswärts beim FC St. Veit mit 3:1 für sich entschieden. Während die Oberpinzgauer nach zwei Runden beim Punktemaximum halten, warten die Pongauer weiter auf die ersten Saisonpunkte.

Vitali Borsuk (li.) traf in und gegen St. Veit doppelt.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Hausherren machten Stuhlfelden das Leben schwer

"St. Veit ist eine bissige Mannschaft. Aber das haben wir sowieso gewusst", erzählt Stuhlfelden-Coach Andreas Mayrhofer. Die "St. Fighter" wurden ihrem Namen im Heimspiel vor knapp 400 Besuchern einmal mehr gerecht, zeigten sich top eingestellt. "Unsere treibenden Kräfte wurden gut zugestellt - das haben sie wirklich gut gemacht." Nichtsdestotrotz hätten die Blau-Gelben zur Halbzeitpause gut und gerne mit einem oder gar zwei Tore in Front liegen können. Heim-Keeper Maximilian Hettegger war allerdings auf dem Posten und machte zwei gute Einschussgelegenheiten der Gäste zunichte.

Drei Goals binnen zehn Minuten

Letztendlich dauerte es bis zur 67. Minute, ehe die tonangebenden Stuhlfeldener den Führungstreffer bejubeln durften. "Es war quasi eine Frage der Zeit", spricht Mayrhofer über Patrik Vascaks Treffer zum 0:1, bei dem der Slowake nach Doppelpass mit Lukas Wimmer den Ball wuchtig in die Maschen schweißte. "Mit gefühlt 200 km/h", fügt Mayrhofer staunend hinzu. Nachdem Vitali Borsuk nach Oberlechner-Hereingabe zum 0:2 eingestiefelt hatte (73.), schien die Partie vorentschieden. Ein individueller Fehler der Oberpinzgauer sollte St. Veit aber noch einmal in die Lotterie zurückbringen. Stefan Stürmer sagte nach Harald Voithofers Fauxpas Danke und verkürzte auf 1:2 (77.).

Heiße Schlussphase - Doppelpacker Borsuk mit der endgültigen Entscheidung

In einer hektischen Schlussphase setzten die Pongauer, no na, alles auf eine Karte. Die Räume, die für Stuhlfelden gleichzeitig immer größer und größer wurden, konnten im Nachschlag erfolgreich bespielt werden. Abermals tauchte Borsuk auf, der einen Lehrbuch-Konter mit dem 1:3 vergoldete (93.). "Unterm Strich war's ein verdienter Arbeitssieg. Ein Lob geht aber auch an St. Veit, die mit lauter Einheimischen spielen. Darauf können sie stolz sein", sagt Mayrhofer.

2. Landesliga Süd, 2. Runde

Freitag, 09.08.2024, 19:30, St. Veit, Z: 400, SR: Polat Sen

FC St. Veit 1:3 (0:0) USV Stuhlfelden

St. Veit: Maximilian Hettegger, Thomas Grünwald (K), Andreas Grünwald, Luca Jenerwein, Stefan Gratz, Alessandro Gruber (55. Simon Voithofer), Stefan Stürmer, Alexander Pühringer (59. Partick Krispler), Samuel Schwaiger, Philipp Aigner (34. Martin Höllwart), Jonas Reckseisen (55. Marco Waidhofer)

Stuhlfelden: Stanislav Pella, Artem Ivanov, Jakob Oberlechner, Georg Gandler, Harald Voithofer, Lian Seber (64. Tobias Laimer), Jakob Hirschbichler, Julian Steiner (K), Lukas Wimmer, Vitali Borsuk, Patrik Vascak

Tore: 0:1 Vascak (67.), 0:2 Borsuk (73.), 1:2 Stürmer (77.), 1:3 Borsuk (93.)

Gelbe Karten: A. Grünwald, Höllwart

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.