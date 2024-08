Langer Atem! Leogang dreht gegen St. Martin/T. erst im Finish auf

Details Samstag, 10. August 2024 10:54

Eine Woche nach dem 3:1-Erfolg in Kaprun hat der SC Leogang auch sein zweites Saisonspiel in der 2. Landesliga Süd gewonnen. Die Uzunov-Crew lief zuhause gegen den FC St. Martin/T. erst einem Rückstand hinterher, nur um sich mit einem finalen Doppelschlag doch noch die maximale Punkteausbeute zu sichern.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Torlose und ausgeglichene erste Halbzeit

Mit einer 15-minütigen Verspätung wurde das Spiel zwischen dem SC Leogang und dem FC St. Martin/Tennengebirge angepfiffen. Beide Mannschaften starteten vorsichtig und konzentrierten sich zunächst auf ihre Defensivarbeit. "Aus meiner Sicht war's eine ausgeglichene erste Halbzeit. St. Martin hat sich sehr gut und vor allem diszipliniert präsentiert", resümiert Florian Grill, der Sportliche Leiter der Leoganger. Trotz einiger Bemühungen von beiden Seiten blieb die erste Halbzeit ohne nennenswerte Torszenen und endete mit einem 0:0.

Joker mit Pep: Leogang wachte spät auf

Die zweite Halbzeit begann deutlich dynamischer. "Nach der Pause war St. Martin zunächst die bessere Mannschaft", gibt Grill zu. Während sich auf Seiten der Heimischen der ein oder andere Fehler einschlich, durften die Gäste in der 60. Minute zum Jubel abdrehen. Nach einer Ecke für Leogang verloren die Hausherren den Ball, was Andreas Quehenberger nutzte, um einen schnellen Konter zu initiieren. Der Kapitän Christoph Quehenberger schloss den Konter gekonnt ab und stellte auf 0:1.

Auswechslungen sollten die Uzunov-Bande schließlich auf die richtige Fährte bringen. "Unsere Joker haben neuen Schwung gebracht. Ab der 80. Minute haben wir dann zu drücken begonnen", erzählt Grill, der sich vier Minuten nach dem Beginn dieser Druckphase über den Ausgleichstreffer freuen durfte. Nach einer kurz abgespielten Ecke brachte Philipp Rier den Ball scharf zur Mitte, wo Stefan Pfannhauser am langen Eck lauerte und per Kopf das 1:1 erzielte (84.).

Tor und Assist: Rier avancierte zum Matchwinner

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Spannung und Dramatik. In der 88. Minute wurde Leogangs Johannes Deutinger über die rechte Seite gefährlich. Er brachte den Ball auf die erste Stange, wo Philipp Rier ihn sich jonglierend zurechtlegte und via Innenstange zum 2:1 für den SC Leogang traf. "St. Martin hätte sich etwas verdient gehabt. Leistungstechnisch haben wir noch Luft nach oben. Punktetechnisch kannst du gar nicht besser in die Saison starten", grinst Grill nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Unrühmlich ging der Fußballabend für St. Martins Thomas Waldmann zu Ende. Erst in Minute 66 aufs Feld gekommen, flog der baumlange Offensivmann nach einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit mit der Roten Karte vom Grün (92.).

2. Landesliga Süd, 2. Runde

Freitag, 09.08.2024, 20:30, Steinbergstadion, Z: 250, SR: Michael Kaps

SC Leogang 2:1 (0:0) FC St. Martin/T.

Leogang: Lucas Wallner, Adrian Himberger (60. Philipp Rier), Jonas Bichler (91. Leon Pobaschnig), Michael Wallner, Lorenz Zeiller, Mario Lucic (80. Bernhard Eder), Stefan Millinger (K), Arnold Benedek, Alexander Peerlings (60. Tamas Babati), Gerald Riedlsperger (60. Johannes Deutinger), Stefan Pfannhauser

St. Martin/T.: Maximilian Ramsauer, David Weiss (87. Florian Schwarzenbacher), Andreas Quehenberger (66. Thomas Waldmann), Fabian Krallinger, Elmir Odobasic (66. Daniel Quehenberger), Stefan Schilchegger, Abdulah Secibovic, Ekrem Alan, Azem Bejta (66. Marco Lindmoser), Christoph Quehenberger (K) (80. Manuel Mayr), Lukas Reschreiter

Tore: 0:1 Christoph Quehenberger (60.), 1:1 Stefan Pfannhauser (84.), 2:1 Philipp Rier (88.)

Gelbe Karten: Millinger, Himberger, Wallner bzw. Odobasic, C. Quehenberger

Rote Karte: Thomas Waldmann (92.)

