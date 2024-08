Bernhofer-Viererpack sichert USK St. Michael 4:0-Auswärtssieg

Im Gasteinertal trafen der SC Bad Hofgastein und der USK St. Michael aufeinander, wobei sich die Gäste deutlich mit 4:0 durchsetzen konnten. Angeführt von einem überragenden Marcel Bernhofer, der alle vier Treffer erzielte, zeigte der USK am Sonntagnachmittag eine beeindruckende Leistung und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der neuen Saison der 2. Landesliga Süd.

Gäste mit Start nach Maß

Das Spiel begann temporeich und bereits nach zehn Minuten gelang es dem USK St. Michael, in Führung zu gehen. Marc Gfrerer spielte einen langen Ball perfekt auf Marcel Bernhofer, der den SC-Torhüter lässig überlupfte und so das 0:1 erzielte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam auch Bad Hofgastein zu einigen Chancen. Kapitän Johann Rudigier verpasste jedoch aus elf Metern knapp das Tor und weitere Versuche der Gasteinertaler wurden entweder von Dominik Glabatsch im Tor der Gäste pariert oder verfehlten ihr Ziel. Kurz vor der Halbzeitpause schien es, als würde St. Michael mit einer knappen Führung in die Kabine gehen, was sich auch bestätigte.

Bernhofer-Show in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem kleinen Schwung, der jedoch schnell nachließ. Doch dann kam die Stunde von Marcel Bernhofer, der in der 59. Minute seinen Doppelpack schnürte. Nach einer Vorlage von Tristan Schiefer setzte er den Ball eiskalt ins Netz und erhöhte auf 2:0 für St. Michael.

Der SC versuchte weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, aber die Defensive der Lungauer stand stabil. In der 68. Minute war es wieder Bernhofer, der nach einer tollen Vorlage von Hannes Marktl seinen Dreierpack perfekt machte und zum 0:3 traf. Die Bad Hofgasteiner fanden kein Mittel gegen den USK-Stürmer, der an diesem Tag in Bestform war.

In der 81. Minute setzte Bernhofer noch einen drauf, erzielte sein viertes Tor des Tages und durfte sich in Halbzeit zwei zu einem lupenreinen Hattrick beglückwünschen lassen. Jonas Marktl setzte sich über die linke Seite durch und legte mustergültig auf den 28-Jährigen ab, der im zweiten Versuch den Ball im Netz unterbrachte. Damit stand es 4:0 für die Gäste und der SC Bad Hofgastein war endgültig geschlagen.

Trotz weiterer Versuche der Gastgeber, einen Ehrentreffer zu erzielen, blieb es beim klaren 4:0-Erfolg für den USK St. Michael. Roland Hartlieb hatte in der 87. Minute noch eine gute Gelegenheit, aber auch sein Schuss wurde von Glabatsch entschärft.

Mit diesem Sieg setzte sich der USK St. Michael an die Spitze der Tabelle und konnte den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. Marcel Bernhofer zeigte eine herausragende Leistung und war der Mann des Tages. Der SC Bad Hofgastein hingegen musste nach dem Abstieg aus der 1. Landesliga eine weitere Niederlage hinnehmen und wartet in der noch jungen Saison auf den ersten Treffer.