Unken fügt Piesendorf empfindliche Heimniederlage zu

In einem aufregenden Match der 2. Landesliga Süd hat sich der TSV Unken beim USK Piesendorf knapp mit 2:1 durchgesetzt. Alle Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit, doch es war die zweite Hälfte, die mit zahlreichen Chancen und intensiven Spielzügen das Publikum in Atem hielt. Trotz einer dominanten Vorstellung konnten die Piesendorfer den Rückstand nicht mehr wettmachen.

Actionreiche Anfangsphase

Aufgrund eines Trauerfalls (ein ehemaliger Jugendspieler der Piesendorfer war tragisch verunglückt) wurde die Partie zwischen Piesendorf und Unken auf den gestrigen Feiertag nach hinten verlegt. Das Spiel begann mit einem rasanten Tempo und bereits in der 7. Minute gab es das erste Highlight: Erik Eibl setzte einen gefühlvollen Heber an die Latte. Drei Minuten später herrschte auf der Gegenseite große Aufregung. Nach einem eigenen Eckball liefen die Piesendorfer in einen Konter, der in einem Foulspiel in der eigenen Box mündete - Elfmeter für Unken. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sebastian Winkler zum 0:1 (11.). Nachdem die heimische Antwort bei einer Doppelchance ausgeblieben war, veredelte Andreas Hasenauer einen weiteren Konterangriff mit dem 0:2 (15.). Wiederum wurde das Duell nur drei Minuten älter, als Erik Eibl nach einen Stanglpass auf 1:2 verkürzte (18.).

Piesendorfer drückte, blieb aber ohne Ernte

Die zweite Halbzeit begann mit einer dominanten Vorstellung der Hausherren. Piesendorf setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Wechselberger per Seitfallzieher und Zaisberger vergaben gute Ausgleichschancen. Zudem wurde ein Treffer der Heimischen wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (62.). Die Gäste aus dem unteren Saalachtal konzentrierten sich in dieser Phase vor allem auf die Defensive und verteidigten ihre knappe Führung mit aller Kraft. Mehrere Muskelkrämpfe verdeutlichten, dass die Gastelf regelrecht auf Reserve lief.

In der Nachspielzeit wurde es noch einmal richtig spannend. Piesendorf hatte durch Rodelberger eine Top-Chance, doch sein Versuch brachte nicht den gewünschten Erfolg. Nach einer siebenminütigen Nachspielzeit endete das Aufeinandertreffen mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg für den TSV Unken.

