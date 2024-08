Drei Spiele, drei Siege: USK St. Michael setzt sich auch gegen Piesendorf durch

Im Topduell der dritten Runde in der 2. Landesliga Süd setzte sich der USK St. Michael souverän gegen den USK Piesendorf durch. Mit einem Endstand von 4:1 konnte die Heimmannschaft ihren perfekten Saisonstart fortsetzen und bleibt somit nach drei Spielen ungeschlagen.

Ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann ruhig, ohne nennenswerte Aktionen in den ersten Minuten. David Popovic von Piesendorf verletzte sich früh und musste behandelt werden. Nach einem ersten Eckball für St. Michael in der zehnten Minute, der jedoch nicht zum Erfolg führte, blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. Die Piesendorfer kamen ab der 25. Minute etwas besser ins Spiel und konnten sich öfter im Angriffsdrittel zeigen, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden.

In der 37. Minute kam es zu einer Schlüsselszene: Patrick Berger wurde im Strafraum zu Fall gebracht, was zu einem Elfmeter für St. Michael führte. Marcel Bernhofer konnte diese Chance jedoch nicht nutzen und schoss über das Tor. Nur fünf Minuten später gelang es jedoch Johannes Gruber, auf Vorlage von Marcel Bernhofer, den Ball trocken ins untere Eck zu versenken und damit die 1:0-Führung für St. Michael zu erzielen. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

St. Michael dominiert die zweite Hälfte

Gleich nach Wiederanpfiff hatte Johannes Gruber eine Kopfballchance für St. Michael, die jedoch ungenutzt blieb. In der 50. Minute kam es zu einem seltenen indirekten Freistoß für die Gastgeber, der gefährlich aufs Tor gebracht wurde, aber nicht zum Erfolg führte. Das Spiel nahm nun deutlich an Fahrt auf und St. Michael nutzte dies gekonnt aus.

In der 56. Minute verwandelte Felix Pfeifenberger einen weiteren Elfmeter zum 2:0. Kurz darauf erhöhte Marcel Bernhofer durch starkes Pressing und einen Fehler in der Defensive der Gäste auf 3:0. Damit war das Spiel schon fast entschieden. Die Gastgeber ließen nicht locker und setzten in der 64. Minute noch einen drauf: Tristan Schiefer nutzte den Nachschuss nach einem Pfostentreffer zum 4:0.

Piesendorf zeigte jedoch Kampfgeist und konnte in der 74. Minute durch Erik Eibl den Anschlusstreffer zum 4:1 erzielen. Die Gäste versuchten es weiterhin mit Flanken aus dem Halbfeld, aber Dominik Glabatsch im Tor von St. Michael blieb stets wachsam und ließ keinen weiteren Treffer zu. Bis zum Schlusspfiff blieb das Spiel unterhaltsam, auch wenn keine weiteren Tore mehr fielen. Nach 93 Minuten endete die Partie mit einem verdienten 4:1-Sieg für USK St. Michael. Die Heimfans konnten sich über einen perfekten Saisonstart freuen.