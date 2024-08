Duell an der Tabellenspitze: USK St. Michael besiegt Stuhlfelden in überzeugender Manier

In der vierten Runde der 2. Landesliga Süd trafen zwei ungeschlagene Teams aufeinander: der USK St. Michael und der USV Stuhlfelden. In der Lungau Arena zeigte sich jedoch schnell, wer an diesem sonnigen Samstagnachmittag die Oberhand behalten sollte. Mit einem klaren 4:1-Sieg konnte sich der USK St. Michael durchsetzen und somit den perfekten Saisonstart mit vier Siegen aus vier Spielen feiern.

Perfekter Start der Gastgeber

Das Spiel begann schwungvoll mit beiden Mannschaften, die um die wichtigen drei Punkte kämpften. Bereits in der 4. Minute gelang dem USK der frühe Führungstreffer. Nach einem Einwurf und einer Verlängerung konnte Marcel Bernhofer im zweiten Versuch das Tor erzielen und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen.

In der Anfangsphase des Spiels zeigten die Gastgeber eine starke Leistung und setzten die Abwehr des USV Stuhlfelden unter Druck. Besonders Thomas König hatte in der 8. Minute eine gute Gelegenheit, als er knapp am Tor vorbeiköpfte. Die erste Halbzeit war geprägt von weiteren Angriffen der Hausherren, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden.

In der 27. Minute folgte dann das zweite Tor für St. Michael. Erneut war es ein langer Einwurf, der für Gefahr im Strafraum sorgte. Marcel Bernhofer war wieder zur Stelle und konnte nach zwei Versuchen das 2:0 erzielen. Die Abwehr von Stuhlfelden fand kein Mittel gegen die gefährlichen Standardsituationen der Gastgeber.

Kurz vor der Halbzeitpause versuchte Stuhlfelden noch einmal, mit einer Hereingabe gefährlich zu werden, doch die Abwehr der Heimischen blieb souverän. Mit einer 2:0-Führung für die Hausherren ging es in die Kabinen.

St. Michael setzt entschlossen nach

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der USK St. Michael das Geschehen. In der 56. Minute fiel das dritte Tor für die Gastgeber. Ein Freistoß von Felix Pfeifenberger wurde im Strafraum verlängert, und am zweiten Pfosten war Patrick Berger zur Stelle, um per Kopf das 3:0 zu erzielen.

Die Pinzgauer aus Stuhlfelden fanden weiterhin kein Rezept gegen die stark aufspielenden Lungauer. In der 63. Minute legte Marcel Bernhofer perfekt für Thomas König auf, der trocken zum 4:0 einschob und damit den klaren Sieg perfekt machte. Der Kampf um die Tabellenführung in der Anfangsphase der Saison verlief sehr einseitig.

Die Gäste aus Stuhlfelden konnten in der 75. Minute noch den Ehrentreffer erzielen. Vitali Borsuk nutzte eine Chance und versenkte den Ball im Netz zum 4:1. Doch dieser Treffer änderte nichts am Ausgang des Spiels.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte sich, dass der USK St. Michael den Sieg sicher nach Hause bringen würde. Die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen und sicherten sich die drei Punkte. Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete die Partie mit einem verdienten 4:1-Sieg für St. Michael.

Die Lungauer feierten damit ihren vierten Sieg im vierten Spiel und übernahmen erneut die Tabellenführung. Die Zuschauer in der Lungau Arena konnten sich über ein überzeugendes Spiel ihrer Mannschaft freuen und sich anschließend auf das anstehende Landjugendfest vorbereiten.