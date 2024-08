Kaprun feiert klaren Auswärtserfolg in Maria Alm

Details Montag, 26. August 2024 09:43

Der FC Kaprun scheint nun endgültig in der 2. Landesliga Süd angekommen zu sein! Nach einer überzeugenden Leistung setzten sich die Grün-Weißen auswärts beim UFC Maria Alm deutlich mit 3:0 durch. Während die Sametreiter-Boys weiter auf der Überholspur sind, nach Runde vier nun den vierten Platz bekleiden, rutschte der Vorjahres-Vizemeister vorübergehend in den Mittelstand ab.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Kapruner gaben die Marschrichtung vor

Die Gäste aus Kaprun machten vor knapp 120 Besuchern vom Start weg die bessere Figur. "Vor allem in den ersten 25 Minuten waren wir viel griffiger, viel williger als der Gegner", bilanziert Kaprun-Coach Achim Sametreiter. Bereits in der 9. Spielminute brachte Dejan Tosic den FCK in Front. Und das äußerst sehenswert. Tosic wurde am Flügel angespielt, zog nach innen und schlenzte die Frucht über Alm-Keeper Steinbauer hinweg in den Winkel - 0:1. Nachdem abermals Tosic (scheiterte aus kurzer Distanz per Kopf an Steinbauer, 16.) den Führungsausbau und Alexander Gadenstätter auf der Gegenseite (20.) den Ausgleich knapp verpasst hatten, stellte Rsho Mohammad nach Kreidl-Assist im Rutschen auf 0:2 (33.). "Maria Alm hat zwei Sachen gemacht. Auf diese haben wir uns gleich eingestellt", spürte auch Sametreiter eine gewisse Ideenlosigkeit der Platzherren.

"Oim" kam verbessert aus der Kabine

Die Sametreiter-Jungs setzten unmittelbar nach dem Seitenwechsel noch einen drauf. Ein aggressives Pressing brachte die Almer Hintermannschaft in die Bredouille, Furkan Kurt ließ sich nicht zweimal bitten und netzte zum 0:3 ein (47.). Während die Gastelf den komfortablen Vorsprung in der weiteren Folge staubig ins Ziel brachte, wollte die in der zweiten Halbzeit wesentlich präsentere Redl-Crew zumindest noch den Ehrentreffer erzielen. Tobias Hutter aus fünf Metern (72.) und Lukas Herzog mit einem Abschluss an den Innenpfosten fanden die besten Gelegenheiten dafür vor. Am Ende blieb's aber beim 0:3. "Im Vergleich zu den letzten Spielen waren wir viel cleverer. Eine super Mannschaftsleistung", sagt Sametreiter nach dem zweiten Dreier in Folge.

In der Tabelle kletterten die Kapruner auf Platz vier, Maria Alm muss sich nach zwei Siegen und ebenso vielen Niederlagen momentan mit der siebenten Position begnügen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.