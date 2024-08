Rier-Doppelpack reicht nicht! Leogang und Eben teilen die Punkte

Details Samstag, 31. August 2024 16:24

Ein spannendes Spiel zwischen dem SC Leogang und UFC Eben endete gestern Freitag mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, Elfmeterentscheidungen und sehenswerten Toren. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz, um die wichtigen Punkte zu sichern, aber am Ende teilten sie sich die Zähler. Philipp Rier stach bei den Leogangern mit seinem Doppelpack heraus, während sich die Ennspongauer durch zwei Freistoßtreffer im Spiel hielten.

Ausgleich in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einer Verspätung von 20 Minuten, doch als der Anpfiff um 20:50 Uhr endlich erfolgte, ging es im Steinbergstadion direkt zur Sache. Den ersten Aufreger gab's in der 16. Minute, als ein Elfmeter für die Leoganger verhängt wurde. Es folgte ein starker Auftritt von Eben-Goalie Jonas Sendlhofer, der den von Mario Lucic getretenen Strafstoß stark parierte.

Der erste Treffer der Partie ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute setzte sich Lucic über die linke Seite durch und spielte quer zu Philipp Rier, der den Ball durch die Beine von Sendlhofer zum 1:0 für den SC Leogang einschob. Die Ebener ließen sich davon nicht einschüchtern und schlugen in der 40. Minute zurück. Ein Freistoß von Kirbas aus der Ferne segelte in den Strafraum, wo Luca Haitzmann fast ungestört gegen die Laufrichtung von Keeper Derler einköpfen konnte. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Dramatik in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch es dauerte bis zur 74. Minute, bis der nächste Aufreger kam. Der Schiedsrichter entschied neuerlich auf Elfmeter für die Heimelf, den dieses Mal Philipp Rier souverän links unten zum 2:1 verwandelte.

Doch die Freude währte nicht lange. Der UFC Eben zeigte sich kämpferisch und antwortete in der 80. Minute mit einem sehenswerten Treffer. Stefan Scherer versuchte es mit einem Freistoß aus etwa 25 Metern und traf per Aufsetzer ins lange Eck zum 2:2-Ausgleich. Die Spannung im Steinbergstadion war förmlich greifbar.

In der 81. Minute gab es zum dritten (!) Mal Elfmeter für die Uzunov-Crew, doch diesmal war das Glück nicht auf ihrer Seite. Michael Wallner trat an und setzte den Ball über das Tor. Eine große Chance, die Führung zurückzuerobern, blieb ungenutzt. Summa summarum endete das packende Duell zwischen dem SC Leogang und dem UFC Eben mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten, warum sie in der 2. Landesliga Süd ernst zu nehmen sind und lieferten den Fans ein spannendes Spiel, das bis zum Schluss offen blieb.

2. Landesliga Süd: Leogang : Eben - 2:2 (1:1)

80 Stefan Scherer 2:2

75 Philipp Rier 2:1

40 Luca Haitzmann 1:1

21 Philipp Rier 1:0

