Leader St. Michael strauchelt bei Aufsteiger Bruck

Der bis dato makellose USK St. Michael hat anlässlich der 5. Runde die ersten Verlustpunkte hinnehmen müssen. Der Tabellenführer aus dem Lungau konnte im Gastspiel bei Aufsteiger SK Bruck zwar eine zweimaligen Rückstand egalisieren, kam unterm Strich aber nicht über ein 2:2-Unentschieden hinweg.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Brucker verpassten Führungsausbau

Das Duell zwischen dem Liga-Primus und Aufsteiger befand sich in der Anfangsphase, als Bruck-Offensivgeist Fabrice Maahs das erste Mal gefährlich vor der Lungauer Bude auftauchte, in Gäste-Torwart Raphael Kocher aber seinen Meister fand (6.). "Wir haben unser System gnadenlos durchgezogen", beäugte Bruck-Übungsleiter Uwe Deussen konsequente Hausherren. Fast schon folgerichtig, dass der Aufsteiger in der 16. Minute in Führung ging. Wieder bereitete Maahs der St. Michael-Defensive Kopfzerbrechen. Der SKB-Goalgetter ließ erst einen Gegenspieler stehen, nur um die Frucht aus rund 18 Metern zum 1:0 im Tor zu versenken. Indes probierten es die Lungauer vorwiegend mit hohen Bällen. "Die uns schon Probleme bereitet haben", fügt Deussen hinzu. Im Finish der ersten Halbzeit fast das 2:0. Weil Dustin Hutter aus kurzer Distanz aber das leere Gehäuse nicht traf, ging's für Bruck mit dem Minimalvorsprung in die Kabine.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Jonas Marktl bewahrte St. Michael vor Nullrunde

In Durchgang zwei präsentierte sich die Payer-Truppe den Tick energischer. "Der Gegner ist gekommen, wir haben aber gut verteidigt", lässt Deussen wissen. In Minute 67 zeigte Referee Kaps zum Leidwesen der Heimischen auf den Punkt - Elfmeter für St. Michael. "Eine ganz unglückliche Entscheidung", stöhnte Deussen, der anschließen mitansehen musste, wie Felix Pfeifenberger den fälligen Strafstoß zum 1:1 verwandelte. Rund zehn Minuten später entschied Kaps auch auf der anderen Seite auf Elfmeter. Diesen nutzte mit Matthias Rachelsperger der Kapitän höchstpersönlich zur neuerlichen Heim-Führung - 2:1 (75.). Die Brucker hatten dem ersten vollen Erfolg der laufenden Saison bereits ins Auge gesehen, ehe St. Michael im Endspurt des Spiels noch einmal aufdrehte. Nach einem eigenen Eckball lief das Deussen-Kollektiv in einen Konter, den Jonas Marktl mit dem 2:2 krönte (85.). "Wir sind nicht unglücklich, aber enttäuscht. Für uns waren es doch zwei verlorene Punkte. Spielerisch waren wir aus meiner Sicht die klar bessere Mannschaft, haben allerdings eine Hemmung vor dem Tor", bilanziert Deussen.

