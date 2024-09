Packendes Unentschieden zwischen Neukirchen und Bad Hofgastein

Details Sonntag, 01. September 2024 14:23

Der USC Neukirchen und der SC Bad Hofgastein haben sich in der 5. Runde der 2. Landesliga Süd mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten weder die Oberpinzgauer noch die Bad Hofgasteiner den entscheidenden Siegtreffer erzielen.

Neukirchen antwortete mit Doppelschlag

Das Spiel begann mit viel Tempo, und bereits in der 6. Minute hatte der SC Bad Hofgastein die erste gute Chance, als Kapitän Florian Jank per Kopf knapp das Tor verfehlte. Nur sechs Minuten später gingen die Gäste dann in Führung. Anid Hasanovic nutzte die Gelegenheit und erzielte in der 12. Minute das 0:1 für die Bad Hofgasteiner. Doch die Antwort des USC Neukirchen ließ nicht lange auf sich warten.

Nachdem Johann Rudigier einen Lattenschuss verbucht hatte, gelang den Neukirchenern via Doppelschlag die Wende. In der 21. Minute drückte Julian Kröll, der Kapitän der Gastgeber, zum Ausgleich ab, zwei Minuten später drehte Dario Ivanovic das Spiel vollständig - 2:1 (23.).

Die Gäste aus Bad Hofgastein ließen sich jedoch nicht entmutigen und kamen noch vor dem Pausentee zum Ausgleich. In der 39. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Niklas Hirczy den Ball zum 2:2 im Tor versenkte. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Beide Teams vergaben ihre Matchbälle

Nach dem Wiederanpfiff zeigten beide Teams weiterhin großen Einsatz und die Partie wurde zunehmend härter. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte Johann Rudigier eine gute Gelegenheit per Freistoß, doch der Torwart des USC Neukirchen konnte den Ball zur Ecke klären. Die Spannung war förmlich greifbar, als die zweite Halbzeit begann und beide Mannschaften auf den Sieg drängten.

Der SC Bad Hofgastein hatte in der 76. Minute die wohl beste Gelegenheit, als Johann Stuhler alleine auf das Tor zulief, doch der Torwart der Neukirchner lenkte den Ball zur Stange. Es blieb beim 2:2, obwohl die Gasteinertaler noch mehrere Chancen hatten. Drei Minuten nach dem Alu-Treffer fand Stuhler erneut in Schösser seinen Meister.

In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal richtig spannend. In der 89. Minute klärte Bad Hofgastein auf der Linie und verhinderte somit den möglichen Siegtreffer für den USC Neukirchen. Die nachfolgende Ecke brachte ebenfalls nichts ein. Schließlich zeigte der Torwart der Gäste, Tobias Führling, in der Nachspielzeit noch eine Glanzparade und rettete seiner Mannschaft das Unentschieden. Kurz darauf endete das Spiel mit einem 2:2.

2. Landesliga Süd: Neukirchen : Bad Hofgastein - 2:2 (2:2)

39 Niklas Hirczy 2:2

23 Dario Ivanovic 2:1

21 Julian Kröll 1:1

12 Anid Hasanovic 0:1

