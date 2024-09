Zuletzt schwächelnde Piesendorfer entführen Dreier aus Stuhlfelden

Details Montag, 02. September 2024 12:04

In einem mitreißenden Derby konnte der USK Piesendorf einen knappen 2:1-Sieg gegen den USV Stuhlfelden einfahren. Die Partie begann mit einer Verspätung, doch das Warten lohnte sich für die Zuschauer. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel in der zweiten Hälfte zu einem echten Krimi, in dem Erik Eibl mit zwei Treffern und Vitali Borsuk mit einem späten Elfmetertor die Hauptrollen spielten.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer 15-minütigen Verspätung, was jedoch die Spannung im Stadion nicht minderte. Schon in der 8. Minute gab es die erste nennenswerte Aktion. Vitali Borsuk vom USV Stuhlfelden zirkelte einen Freistoß gefährlich in die lange Ecke, doch Piesendorf-Torwart Abele parierte stark. Die ersten Minuten waren geprägt von viel Kampf und Einsatz, wobei insbesondere die Stuhlfeldener Abwehrreihe zu überzeugen wusste. In der 18. Minute sorgte eine hitzige Szene für Aufregung, als Piesendorfs Simon Lochner - bereits gelbverwarnt - beinahe die Ampelkarte sah.

Erik Eibl, der spätere Matchwinner, gab in der 23. Minute einen ersten Warnschuss für die Gäste ab. Sein Versuch vom Sechzehnereck ging jedoch am Tor vorbei. In der Folge entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel mit wenigen Torchancen.

Eibl lotste Piesendorf auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel sofort an Fahrt auf. In der 53. Minute gingen die Gäste aus Piesendorf in Führung. Erik Eibl stellte nach einem Abpraller eiskalt auf 0:1 und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.

Stuhlfelden versuchte nach dem Rückstand alles, um zurück ins Spiel zu finden, konnte jedoch zunächst keine zwingenden Chancen kreieren. Stattdessen war es wieder Eibl, der in der 74. Minute nach einer Hereingabe von Wechselberger sein zweites Tor des Tages erzielte und die Führung der Gäste erhöhte. Zuverlässig: Mit diesem Treffer schraubte er sein Saisontorkonto auf sechs Tore.

Die Partie schien entschieden, doch Stuhlfelden gab sich nicht auf. In der 86. Minute sorgten die zahlreichen und lautstarken Piesendorfer-Fans für eine fast schon heimspielartige Atmosphäre. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit wurde es nochmals dramatisch. Ein Elfmeter für Stuhlfelden in der 89. Minute brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Vitali Borsuk verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:2 und ließ damit die Hoffnung auf einen Punktgewinn wieder aufleben.

Trotz der späten Aufholjagd blieb es letztlich beim 2:1-Sieg für USK Piesendorf, die damit wichtige drei Punkte im Derby einfahren konnten.

2. Landesliga Süd: Stuhlfelden : Piesendorf - 1:2 (0:0)

89 Vitali Borsuk 1:2

74 Erik Eibl 0:2

53 Erik Eibl 0:1

