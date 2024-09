5:0! UFC Maria Alm dominiert von Anfang bis Ende

Der UFC Maria Alm setzte sich in der 6. Runde der 2. Landesliga Süd verdient mit 5:0 gegen den TSV Unken durch. Bereits zur Halbzeit führten die Almer mit 4:0 und legten nach der Pause einen Treffer nach.

UFC mit früher Führung

Schon früh in der Partie deutete sich an, dass der UFC Maria Alm an diesem Tag nicht zu stoppen sein würde. In der 8. Minute setzte Lukas Herzog nach einer Ecke den ersten Akzent und brachte die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck in Führung. Die Almer ließen nicht nach und erhöhten den Druck weiter.

Nach einem weiteren schnellen Angriff in der 19. Minute war es Alexander Gadenstätter, der nach einem Zuspiel im Strafraum das 2:0 markiert - Gadenstätter schloss ins kurze Eck ab. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste in Form eines Stangenschusses durch Fernsebner, der fast zum Anschlusstreffer geführt hätte, blieb der UFC die dominierende Mannschaft.

Ein Freistoß der Unkener in der 35. Minute führte zu einem schnellen Konter der Almer. Philipp Herzog und Eren Aydinhan spielten sich per Doppelpass durch die Abwehrreihe der Gäste. Herzog schob den Ball für Keeper Heller sehr unglücklich durch dessen Beine zum 3:0 ein. Kurz vor der Halbzeitpause war es wieder Philipp Herzog, der einen Abpraller nach einem Fehlpass in der Unkener Hintermannschaft verwertete und den Ball zum 4:0 ins Netz beförderte.

Zweite Halbzeit ohne große Höhepunkte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einer dominierenden Vorstellung des UFC Maria Alm. Obwohl die Gäste aus Unken tapfer weiterkämpften, konnten sie keine nennenswerte Torchancen herausspielen. Auffallend: die Gäste wollten trotz des klaren Spielstandes nicht aufgaben und versuchten weiterhin beherzt, ins Spiel zurückzufinden.

Das letzte Tor des Tages fiel in der 75. Minute. Ein gekonnter Doppelpass zwischen Lukas Herzog und Eren Aydinhan durchbrach die Abwehr der Gäste. Aydinhan schob den Ball eiskalt zum 5:0-Endstand ein, was den Schlusspunkt unter eine überzeugende Leistung des UFC Maria Alm setzte.

Die Zuschauer erlebten eine Partie, die von Anfang an von der Heimmannschaft dominiert wurde. Trotz des von den Saalachtalern gewohnten kämpferischen Einsatzes konnte der TSV Unken zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich mithalten. Am Ende stand ein klares 5:0 auf der Anzeigetafel, das die Überlegenheit des UFC Maria Alm an diesem Tag deutlich machte - und dies auch verdient.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Grill (5871 Bonuspunkte)

2. Landesliga Süd: Maria Alm : TSV Unken - 5:0 (4:0)

75 Eren Aydinhan 5:0

43 Philipp Herzog 4:0

35 Philipp Herzog 3:0

19 Alexander Gadenstätter 2:0

8 Lukas Herzog 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Grill mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.