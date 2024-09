Eben schießt Piesendorf ab - Stefan Scherer mit Fünferpack

Details Montag, 09. September 2024 09:55

Ein denkwürdiger Nachmittag in der 2. Landesliga Süd endete mit einem klaren 6:1-Sieg für den UFC Eben, der das Spiel von Beginn an dominierte und dem USK Piesendorf kaum Chancen ließ. Vor allem Stefan Scherer war mit insgesamt fünf Toren der überragende Spieler auf dem Platz. Trotz zwischenzeitlichem Aufbäumen der Hausherren war der Sieg der Gäste nie gefährdet.

Einseitige erste Halbzeit

Eben war vom Start weg die klar bessere Mannschaft. Nachdem Palzenberger mit einem herrlichen Volley am Pfosten gescheitert war (11.), brachte Stefan Scherer den Gast in Führung. Scherer fing dabei einen Rückpass der Piesendorfer ab, umkurvte Keeper Abele und schob mühelos zum 0:1 ein (22.). Die Müller-Crew blieb weiter am Drücker und erarbeitete sich die nächsten Top-Chancen. Erst scheiterte Balic im Eins-gegen-Eins am glänzend reagierenden Abele (26.), im Finish des ersten Durchgangs legte Stefan Scherer schließlich noch zwei Treffer nach. Erst vom Elferpunkt (38.), später mit einem satten Volley aus 20 Metern - 0:3 (45.+1).

Stefan Scherer traf nach Belieben

Auch nach der Pause setzten die Ennspongauer ihre Dominanz fort. In der 57. Minute zirkelte Anil Kirbas einen 25-Meter-Freistoß zum 0:4 in die Maschen. Zwar glückte auch den Piesendorfern durch Maurizio Peitler nach Eibl-Assist ein Erfolgsmoment (67.), für die weiteren Höhepunkte fühlten sich aber wieder die Ebener oder besser gesagt Stefan Scherer verantwortlich. Der UFC-Goalgetter netzte zunächst nach Palzenberger-Vorlage (69.), nur um wenige Sekunden später per Dropkick mit seinem fünften Treffer das halbe Dutzend vollzumachen (70.).

In der 72. Minute sah Piesendorfs Marco Zaisberger noch die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns, nachdem er zuvor gefoult worden war. Am Ende blieb's beim 6:1-Erfolg für Eben, das damit eindrucksvoll zeigte, warum sie zu den Spitzenteams der 2. Landesliga Süd gehören. Für Piesendorf geht hingegen die Achterbahnfahrt weiter. Mit zwei Siegen und vier Niederlagen müssen sich die Entleitner-Männer mit Zwischenrang 11 begnügen.

2. Landesliga Süd: Piesendorf : Eben - 1:6 (0:3)

70 Stefan Scherer 1:6

69 Stefan Scherer 1:5

67 Maurizio Peitler 1:4

57 Anil Kirbas 0:4

46 Stefan Scherer 0:3

38 Stefan Scherer 0:2

22 Stefan Scherer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.