"Mannschaft hat Moral bewiesen" - Leogang bezwingt Maria Alm nach Rückstand

Der SC Leogang hat am Freitagabend im Duell gegen den UFC Maria Alm drei wertvolle Punkte eingefahren. Nachdem die Gäste durch ein Gadenstätter-Goal in Führung gegangen waren und zu Beginn der zweiten Halbzeit eine große Chance auf das 0:2 ausgelassen hatten, brachten ein Jokertor und ein Zweierpack von Mario Lucic die Hausherren in die Erfolgsspur. Endstand: 3:1 für Leogang.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Erstmals seit 15 Jahren: Leogang bog "Oim" daheim

Den letzten Pflichtspielsieg gegen Maria Alm vor Heimpublikum hatte es für die Leoganger am 23. Mai 2009 gegeben. Beim damaligen 3:1 trugen sich Konsorten wie Elias Bierbaumer (2), Faruk Klokic und Gerhard Fabian in die Schützenliste ein. Etwas mehr als 15 Jahre später konnte der SC Leogang den Fluch trotz Pausenrückstand beenden. "Die Mannschaft hat Moral bewiesen. Dass wir nach einem Rückstand noch zurückgekommen sind, macht den Derbysieg noch wertvoller", strahlt Florian Grill, der Sportliche Leiter der Leoganger, nach einem wahren Kraftakt.

Mit Köpfchen: Captain Gadenstätter brachte die Gäste voran

Das Uzunov-Kollektiv erwischte im heimischen Steinbergstadion den besseren Beginn und schnüffelte zunächst stark am Führungstreffer. Mario Lucic verbuchte zwei ausgelassene Sitzer. Einmal scheiterte die Leoganger Sturmspitze am Doppelpfosten, einmal setzte er einen idealen Flankenball per Kopf drüber. Zum Leidwesen der Heimfans hieß es in der 26. Spielminute 0:1 statt 1:0: Ein langer Freistoß von der linken Seite fand den unbedrängten Alexander Gadenstätter, der über Heim-Keeper Luca Derler hinweg zur Almer Führung einköpfte. "Wir bekommen zu viele Gegentreffer nach Standardsituationen - ein leidiges Thema", murrte Grill, der vor der Pause vergeblich auf die Antwort der Seinen wartete. "Das Spiel ist dann so dahingeplätschert."

Doppelpacker Lucic ballerte Leogang zum vollen Derbyerfolg

Nach dem Seitenwechsel ließ Grill das Gefühl nicht los, dass die "Oima" ihren Vorsprung ausbauen würden. "Sie waren dem 0:2 näher, als wir dem 1:1." Nachdem Tobias Hutter einen Hochkaräter verballert hatte, kamen die Leoganger quasi aus dem Nichts zum Ausgleich, als der Sekunden zuvor eingewechselte Tobias Haitzmann eine Hereingabe von rechts fachmännisch verwandelte (69.). "Ein Tor zum richtigen Zeitpunkt", grinste Grill, der nur drei Zeigerumdrehungen später abermals jubeln durfte. Mario Lucic dribbelte von links in Richtung Alm-Box und traf mit einem herrlichen Schuss zur 2:1-Führung (72.). Dem nicht genug setzte Lucic im Finish noch einen drauf. Ein geblockter Querpass flog dem einlaufenden Matchwinner glücklich in die Beine, der Rest war Formsache - 3:1 (86.). "Gerade nach der Niederlage in St. Johann war es wichtig, dass wir gewonnen haben. Ansonsten wären wir Gefahr gelaufen, ins Tabellenmittelfeld abzurutschen", so Grill, der von einem glücklichen Ausgang sprach: "Unterm Strich hätte Maria Alm einen Punkt verdient gehabt."

2. Landesliga Süd, 7. Runde

Freitag, 13.09.2024, 19:45, Steinbergstadion Leogang, Z: 330, SR: Cetin Yorulmaz

SC Leogang 3:1 (0:1) UFC Maria Alm

Leogang: Luca Derler, Jonas Bichler, Nikola Blatesic, Philipp Rier, Michael Wallner, Mario Lucic, Stefan Millinger (K), Arnold Benedek, Gerald Riedlsperger, Josip Petrovic, Stefan Pfannhauser

Ersatz: Lucas Wallner, Manuel Riedlsperger, Tobias Haitzmann, Alexander Peerlings, Felix Kühsling, Johannes Deutinger

Maria Alm: Dominik Steinbauer, Philipp Herzog, Eren Aydinhan, Marcel Bachmann, Tim Wormskamp, Manuel Rauscher, Alexander Gadenstätter (K), Tobias Hutter, Lukas Wangler, Patrick Rauscher, Lukas Herzog

Ersatz: Lucas Rohrmoser, Christoph Schnaitl, Florian Rieder, Julian Trixl, Benedikt Watzinger, Bernhard Salzmann

Tore: 0:1 Alexander Gadenstätter (26.), 1:1 Tobias Haitzmann (69.), 2:1 Mario Lucic (72.), 3:1 Mario Lucic (86.)

Gelbe Karten: Pfannhauser, Bichler bzw. Bachmann, P. Herzog, P. Rauscher

