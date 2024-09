Erster Saisondreier! Bruck fertigt Piesendorf auch in der Liga ab

Details Sonntag, 15. September 2024 12:33

Nach einem mäßigen Saisonstart mit sechs sieglosen Partien hat Aufsteiger und Tabellenschlusslicht SK Bruck in der 7. Runde zum ersten Mal voll angeschrieben. Trotz frühem Rückstand behielten die Brucker gegen den USK Piesendorf vor Heimpublikum am Ende mit 3:1 die Oberhand. Lieblingsgegner? Im Juli hatte die Deussen-Boyband die Piesendorfer schon aus dem Landescup gekegelt.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Nach frühem Rückstand: Bruck antwortete noch vor der Pause

Acht Wochen nach dem Landescup-Fight, der mit 4:3 an Bruck gegangen war, trafen die beiden Mannschaften in der 2. Landesliga Süd aufeinander. Dass dieses Duell überhaupt stattfinden konnte, grenzte an ein Wunder, wurden doch im Pinzgau alle weiteren Fußballspiele aufgrund der Wetterlage abgesagt. "Die Brucker haben hervorragende Arbeit geleistet. Der Platz war überraschend gut", zeigte sich auch Bruck-Coach Uwe Deussen ein Stück weit verwundert. In der Schloßbadarena, die sich mit 150 hartgesottenen Besuchern gefüllt hatte, ging es gleich vom Start weg zur Sache. Nachdem Thomas Wildhölzl früh Metall getroffen hatte (5.), durfte nach gut einer Viertelstunde auf der Gegenseite gejubelt werden. Eine Popovic-Ecke schien an Freund und Feind vorbeizusausen, ehe Erik Eibl das Runde doch zum 0:1 über die Linie streichelte (15.). In der weiteren Folge gingen im Lager der Piesendorfer kurzzeitig die Wogen hoch, als Schiedsrichter Reuf Salihovic beim vermeintlichen 0:2 auf Abseits entschied. "Wechselberger war nie und nimmer drin", war sich Piesendorf-Trainer Manuel Entleitner sicher. Zählen sollte in der 40. Minute aber ein schnörkelloser Wildhölzl-Treffer, der für einen Gleichstand zur Pause sorgte.

Walch und Maahs schickten Piesendorf auf die Verliererstraße

"Tempo und Zweikampfverhalten waren mir in der ersten Halbzeit zu wenig. Deshalb hat es auch eine schärfere Pausenansprache gegeben", lässt Deussen wissen. Verbesserte Hausherren brachten sich rund um die Stundenmarke schließlich in die richtige Spur. Erst schoss Kapitän Christian Walch seine Brucker zum ersten Mal an diesem Tag in Front (60.), drei Minuten später legte Fabrice Maahs nach Walch-Assist nach - 3:1 (63.). Im Schlussakt sahen sich die Gäste noch einmal benachteiligt, als nach einem abgewehrten Wechselberger-Schuss auf Foulspiel entschieden wurde. "Beide Spieler sind in Richtung Ball gerutscht. Das wäre das 3:2 gewesen. Und dann wär's sicher noch einmal spannend geworden. Am Ende konnten wir froh sein, dass wir nicht noch höher verloren haben", stöhnte Entleitner, der in den finalen Minuten beäugte, wie die Seinen völlig von der Rolle waren und die Hausherren fast schon fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umgingen. Deussen nahm, no na, auch ein 3:1. "Der erste Erfolg in der Landesliga macht uns natürlich glücklich. Den nehmen wir mit und werden hart weiterarbeiten."

2. Landesliga Süd, 7. Runde

Samstag, 14.09.2024, 17:00, Schloßbadarena Bruck, Z: 150, SR: Reuf Salihovic

SK Bruck 3:1 (1:1) USK Piesendorf

Bruck: Patrick Schattauer, David Gamper, Dustin Hutter, Walter Süss, Michael Katschthaler, Ulrich Kendlbacher, Johann Kendlbacher, Christian Walch (K), Marvin Deussen, Thomas Wildhölzl, Fabrice Maahs

Ersatz: Leon Josipovic, Maximilian Neureiter, Alen Hodzic, Philipp Gerhold, Marc Niederegger, Bastian Lager

Piesendorf: Sascha Abele, Pascal Kohlmaier, Simon Lochner, David Popovic, Niklas Seiler, Sebastian Ceol (K), Maurizio Peitler, Marvin Braun, Niklas Jäger, Erik Eibl, Daniel Wechselberger

Ersatz: Jari Tielemans, Anton Rainer, Aron Venicz, Marcel Braun, Brian Dettenbeck, Manuel Entleitner

Tore: 0:1 Erik Eibl (15.), 1:1 Thomas Wildhölzl (40.), 2:1 Christian Walch (60.), Fabrice Maahs (63.)

Gelbe Karten: Deussen, Gamper, Walch bzw. Ceol, Wechselberger

